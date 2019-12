El debat de Llei d'Acompanyament acaba amb anunci de recursos i desacord 'botànic' sobre policies

La Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda ha votat finalment aquest dilluns les esmenes dels grups a la coneguda com a Llei d'Acompanyament, que es van debatre dijous passat, encara que aquesta jornada ha estat novament acompanyada de polèmica en criticar PP i Ciutadans (CS) que la Mesa admetera l'esmena d'aproximació que van presentar els grups del Botànic després d'arribar a un acord entorn de la bonificació a empreses dels impostos de Successions i Donacions en el recés en el qual l'oposició va abandonar la sala.

Així mateix, en la votació han tirat endavant totes les esmenes plantejades pels tres grups que recolzen al Consell -PSPV, Compromís i Unides Podem- menys una, la relacionada amb els policies locals i la possibilitat de nomenar interins, a la qual Unides Podem (que va firmar l'esmena) finalment ha donat el seu vot en contra. Quedarà 'viva' per a ser votada en el ple del dia 18, encara que la formació morada no ha mostrat predisposició a canviar el sentit del seu vot, mentre des del PSPV han indicat que buscaran un acord.

La comissió ha arrancat sota el comandament del socialista Jesús Sellés, vicepresident, que substituïa la presidenta, la 'popular' Eva Ortiz, qui ha informat de l'esmena d'aproximació que es va presentar abans de la suspensió del dijous davant l'absència dels diputats de l'oposició.

El diputat del PP Rubén Ibáñez ha explicat que eixa esmena es va presentar les 14.13 hores, quan el debat ja havia acabat a les 12, i per tant no havia de ser admesa per la Mesa ja que no ho permet el reglament, concretament l'article 121.4. A més, ha explicat que segons l'article 166.3 una esmena d'aproximació ha de ser precisament una aproximació entre una esmena i el text de la pròpia llei, cosa que no ocorre en aquest cas ja que "s'ha portat una esmena nova fora de termini". Tony Woodward (Cs) s'ha sumat a la crítica i ha demanat a la Mesa que explicara "en què es basa" per a acceptar-la.

El portaveu de Compromís, Fran Ferri, els ha acusat "d'estar fent un paripé" i ha posat l'exemple d'una comissió en la qual es va postergar un punt de l'ordre del dia a petició del PP perquè el seu diputat no podia acudir. I es va fer, ha dit, "per cortesia parlamentària", que ara l'oposició "no respecta". "En aquesta cambra és habitual fer aproximacions", els ha recordat.

La socialista Sabina Escrig els ha acusat de voler "posar pedres en el camí" a una esmena que "busca ajudar les empreses", i ha incidit també en què "hi ha hagut flexibilitat sempre" per a arribar a acords.

Des de la Mesa s'ha informat que hi ha un informe jurídic que avala la presentació d'esmenes d'aproximació abans de la votació i Sellés ha explicat que els diputats poden actuar com consideren respecte a eixe text.

"Açò no és Veneçuela", ha replicat el diputat del PP, que ha demanat que constara en acta que "s'estan vulnerant els drets dels diputats" i ha avançat que recorreran aquesta decisió "amb la responsabilitat que corresponga a cadascun". Tant ell com el portaveu de Cs han respost el Botànic que si volen beneficiar les empreses valencianes tenen les esmenes dels seus grups que bonifiquen eixos impostos a totes elles.

La secretària de la Mesa, Graciela Ferrer, ha acusat aquests grups de mostrar "falta de respecte" i de "filibusterismo polític", mentre el PP ha demanat un recés de 15 minuts per a, ja que es permetia, poder presentar esmenes. Eixe recés ha sigut finalment de mitja hora i, segons el seu portaveu, buscava "evidenciar l'aberració jurídica amb una altra" i per a açò han presentat una esmena que instants després han retirat.

"La Mesa és capaç d'admetre el que siga, són capaces de tot per a fer el que els interessa, el PP no se'n va a sumar a aquesta festa", ha dit.

Votacions

Després d'eixe debat han arrancat les votacions. El Botànic ha donat llum verda a una de les 53 esmenes presentades pel PP -sobre la bestreta de subvencions en servicis socials d'almenys el 65% i a una altra de Cs de les 67 presentades sobre vies pecuàries-.

Quant a les esmenes del Botànic, han eixit totes avant -també la de l'impost de Successions i Donacions, que es bonifica al 99% per a l'empresa familiar, sense límit de facturació per a empreses agrícoles i individuals o professionals i amb un límit de 10 milions per a la transmissió d'accions i participacions- menys la relativa a la interinitat dels policies locals, que han rebutjat Unides Podem i l'oposició, i que tornarà a votar-se en ple.

En l'esmena, entre altres punts, s'afegeixen un article nou a la Llei de Coordinació de Policies Locals en el qual es permet als ajuntaments excepcionalment nomenar policies interins en casos d'urgència i necessitat quan no siga possible cobrir els llocs vacants mitjançant un procediment ordinari de provisió de llocs.

Així mateix, Unides Podem i Compromís havien plantejat dos esmenes (sense el PSPV) per a la instauració d'una taxa sobre begudes ensucrades que han retirat abans de la votació.

Reaccions dels grups

Al final de la sessió, la portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, ha explicat el seu rebuig a l'esmena sobre policies locals en què malgrat que "té punts necessaris que ajuden a millorar, continua possibilitant la interinitat i la temporalitat". Preguntada sobre si reconsideraran la seua postura, ha indicat que ja han estat parlant sobre el tema aquestes setmanes i no podien donar el sí.

Des del PSPV, Escrig ha assegurat que intentaran aconseguir que s'aprove perquè "és per a solucionar problemes que hi ha en molts pobles" i "la sustenta una resolució del Constitucional". "Estic segura que arribarem a un acord, anem a seguir parlant, som tres partits diferents, coincidim en moltes coses però tenim diferències en unes altres. Si no, ens cridaríem igual", ha dit.

Respecte a les crítiques des de l'Institut d'empresa Familiar, que alerta de la fuga d'empreses, Fran Ferri ha rebutjat "entrar en una competició amb territoris que apliquen dúmping" i ha apostat per "creure's una fiscalitat progressiva i aplicar-la". Escrig ha agregat que aquesta esmena és "un primer pas" i se seguirà treballant en aquest sentit.

Respecte a la retirada de l'esmena sobre la taxa a begudes ensucrades, Ferri ha explicat que buscava "mantindre la unitat del Botànic en les votacions" mentre Davó ha assenyalat que es deu a la intenció de buscar un acord més ampli també amb l'oposició, que s'ha reafirmat en contra d'eixa taxa.

Woodward (Cs) ha insistit a criticar el "paripé" viscut i el "corró" del Botànic, mentre que Ibáñez (PP) ha censurat "la dictadura de tres grups" i José María Llanos (Vox) s'ha reafirmat que açò és "un disbarat". La seua formació s'ha abstingut "per cortesia" a les esmenes de PP i Cs, i ha rebutjat les del Botànic.

Sobre la seua decisió de no presentar esmenes, ha indicat que s'ho replantejarien si es reformara el reglament i es pogueren canviar partides d'unes seccions a altres dels pressupostos o reduir el sostre de gasto.