Una ambulància atropella en l'avinguda Xixona un vianant que va creuar per un lloc indegut

20M EP

Un vianant de 63 anys ha resultat ferit per politraumatismes en ser atropellat aquest dilluns per una ambulància en l'avinguda Xixona d'Alacant, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) i fonts de la Policia Local. Pel que sembla, l'home ha creuat per un lloc indegut, han indicat les mateixes fonts a Europa Press.