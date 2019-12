Govern i Consell destaquen els resultats "esperançadors" de l'oficina de denúncies de violència masclista de València

Des de la seua obertura el passat mes d'abril, aquest projecte "pioner" a Espanya ha atès 450 dones víctimes de violència de gènere i ha practicat la detenció de 39 presumptes agressors, detalla la Generalitat en un comunicat.

L'oficina és fruit de la col·laboració entre la Conselleria de Justícia i el Ministeri de l'Interior. Està composta per un equip policial integrat per 11 agents de la unitat adscrita de la Generalitat del Cos Nacional de Policia amb el suport de sis equips psicosocials compostos per una psicòloga, una treballadora social i una metge forense.

Durant aquests mesos, a més de les dos dones ateses de mitjana al dia, el departament ha propiciat que es presenten 242 denúncies davant les autoritats judicials. "La denúncia és el primer pas per a eixir de l'infern, i més en considerar que, de mitjana, una víctima de maltractament tarda set anys i quatre mesos en verbalitzar la seua situació", ha subratllat la titular de Justícia.

En la trobada han participat tant la secretària d'Estat com el cap superior del Policia Nacional de la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita; la responsable de l'oficina, la sotsinspectora Leila Mohamed, i la directora de l'Institut de Medicina Legal, Elvira Garrido.