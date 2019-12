Intramurs obri la convocatòria per a l'edició 2020 centrada en la muralla àrab i la taifa de Balansiya

20M EP

El festival d'art i experimentació contemporània Intramurs, que en 2020 complirà set anys, es prepara per a una nova edició fent una crida als artistes perquè presenten les seues propostes. Aquesta convocatòria es caracteritza per tindre "un caràcter urbà i per potenciar el caràcter públic, innovador i experimental de totes les seues activitats".