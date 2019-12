'Indignats amb Renfe' convoca protesta per "l'insostenible" servici de Rodalies, amb cancel·lacions, retards i avaries

En la concentració, a partir de les 12 hores, els viatgers afectats arreplegaran firmes per a entregar-les a través d'una carta al Defensor del Poble, amb l'objectiu de transmetre la situació i rebre el seu suport.

La protesta parteix de les afeccions que es produeixen des de fa uns mesos en els Rodalies i Regionals del nucli de València, "el més afectat d'Espanya", com ha destacat el portaveu de la plataforma, Samuel Martínez, en declaracions a Europa Press.

'Indignats amb Renfe' exigeix dimissions dels responsables del servici de Rodalies en tindre constància que "tots els dies es cancel·len trens sense avisar i sobretot en hora punta, quan més usuaris hi ha", sumat a les incidències per avaries tècniques. Tampoc "hi ha maquinistes ni interventors ni treballadors de tallers suficients per la falta de personal".

En aquest context, la plataforma lamenta que "la situació ha empitjorat moltíssim des de setembre" en els Rodalies i Regionals de València, malgrat la protesta similar que els afectats van dur a terme al març d'enguany.

Respecte al possible traspàs de competències a la Generalitat, el col·lectiu aposta perquè l'administració autonòmica participa en matèria d'horaris o altres qüestions organitzatives, encara que adverteix que "si assumeix tota la gestió pot ser contraproduent i es podria crear una altra 'Renfe en xicotet' com a Catalunya".