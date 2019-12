La Guàrdia Civil inicia controls "exhaustius" de les zones on pogueren estar les restes de Marta Calvo

Així ho ha assegurat en declaracions als mitjans el subdelegat del Govern, Roberto González Cachorro, que ha visitat un control de la DGT al Port de Sagunt, en ser preguntat per la marxa de les investigacions.

González Cachorro ha destacat que hui dilluns s'ha représ la cerca, en la qual novament la Guàrdia Civil ha demanat la mobilització de la Unitat Militar d'Emergències (UME), i han començat els "controls exhaustius d'aquelles zones on pogueren estar les restes, segons les manifestacions de l'acusat".

"Entrem en una fase molt lenta, molt minuciosa on haurem de fer un esforç molt important per a trobar les evidències que corroboren o no les versions que ha facilitat l'acusat", ha apuntat.

Ara, una vegada ja ha passat a disposició judicial, serà el jutge qui decidisca les diligències oportunes per a esbrinar què ha passat, i ací estarà la Guàrdia Civil per a col·laborar, ha dit. El subdelegat del Govern ha recordat que el detingut es va acollir al seu dret a no declarar davant el jutge de guàrdia dissabte passat, perquè no era el competent en aquest cas.

"Cronològicament, primer li prendrà declaració i després decidirà les diligències oportunes per a esbrinar què ha passat i ací estarà la Guàrdia Civil i les Forces de Seguretat, recolzant en eixa reconstrucció i les investigacions", ha manifestat.

Respecte a la jove de 19 anys de qui no es tenen notícies a Carcaixent, des de dies després de la desaparició de Marta, González Cachorro ha manifestat que els primers indicis "apuntaven a una desaparició voluntària", encara que, segons passa el temps, "es tenen obertes altres possibilitats i seguim investigant". Si bé ara per ara no hi ha novetats, ha subratllat que es descarta que hi haja relació entre els dos casos.