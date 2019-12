El Patio de las Esculturas del IVAM, en funcionamiento "muy pronto" tras "desencallar" cuestiones de seguridad

En esta línea, ha comentado que tras quedar "desencallado" el "principal problema" que había últimamente, el de conexión de las cámaras de vigilancia, se puede decir que este recinto "podrá estar en funcionamiento muy pronto". Asimismo, ha resaltado que este espacio ayudará a "acercar el museo al barrio" y a "consolidarlo aún más en la ciudad" de València.

Tamarit se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al director del IVAM, José Miguel G. Cortés, para presentar la programación de este museo para 2020, preguntada por la apertura del Patio de las Esculturas.

"Trabajamos para que el IVAM sea referente expositivo internacional pero también, y a la vez, para que se abra al barrio que lo rodea. Para nosotros es prioritario que la sede de València se integre en el entorno del barrio que lo acoge con la apertura por fin del Patio de las Esculturas", ha expuesto la responsable autonómica.

Raquel Tamarit ha considerado que de este modo se podrá "acercar el museo al barrio, consolidarlo aún más en la ciudad" y lograr "que sea foco de atención de los visitantes del barrio, de la ciudad, del país y del turismo cultural internacional que llega a València".

Respecto a la apertura del Patio de las Esculturas, la secretaria autonómica ha insistido en que espera que se produzca en un periodo "muy corto" de tiempo. "Eso ha costado mucho. El principal problema lo encontrábamos en dónde conectar las cámaras de seguridad. Hay que tener en cuenta que ahí se instalarán unas esculturas que valen un dinero", ha manifestado.

Tras ello, Tamarit ha asegurado que en la actualidad "está todo encaminado" y que "las obras se recepcionarán en unos días" y ha explicado que por parte de conselleria de Cultura no se podía formalizar este trámite "hasta que no estuviera claro a qué policía se tenían que conectar las cámaras".

La responsable autonómica ha aseverado que "por fin, se ha desencallado ese asunto" y que, en consecuencia, se puede "decir que ese Patio de las Esculturas podrá estar en funcionamiento muy pronto". Igualmente, ha destacado que el IVAM está acometiendo "la parte que le toca hacer" y que muestra de ello es que "hoy mismo ya iniciado toda la instalación de las peanas" de las esculturas.

No obstante, ha declinado dar una fecha de apertura y ha insistido en que el Patio de las Esculturas será realidad "pronto". "Después de todo lo que hemos pasado con el patio abierto del IVAM no me atrevería a decir una fecha concreta. Estoy segura de que el equipo del IVAM está poniendo todas las energías del mundo para que ese patio sea una realidad", ha afirmado.

"No me atrevo a pisarme los dedos y decir una fecha concreta porque después de todo lo que hemos pasado quiero ser un poco prudente pero por primera vez vemos que puede ser una realidad pronto", ha insistido Raquel Tamarit.

SEGUNDA SEDE

Por otro lado, preguntados por la ampliación de las instalaciones del IVAM en una segunda sede en València, ni su director ni la secretaria autonómica de Cultura han querido hablar de este asunto y ofrecer detalles.

Tamarit ha rechazado hablar de asuntos de los que no tiene datos y ha apostado por el momento por "consolidar lo que hay" aunque ha expuesto que no se niega la posibilidad de una segunda sede. "Me gusta hablar de las cosas cuando puedo ofrecer datos. De momento, no puedo ofrecer. El IVAM se ha de centrar en consolidarse como lo que es, en abrirse al barrio. Por descontado, no negamos esa posibilidad pero me gustaría hablar de ella cuando pueda decir alguna cosa cierta. De momento, no la puedo decir", ha señalado.

"HABLAR DE COSAS CIERTAS"

"Me consta que tanto desde el IVAM como desde la Generalitat se está mirando. Me gusta hablar de cosas ciertas. La cosas son ciertas cuando están presupuestadas y de momento no lo está. Cuando tenga el dato, lo haré público", ha agregado la secretaria autonómica.

Tras ello, ha subrayado que "la prioridad" es centrarse "hoy por hoy en consolidar lo que hay". "Tenemos la sede de Alcoi, tendremos el Patio de las Esculturas y es importantísimo consolidar toda la faena que se está haciendo en el IVAM y que lo ha puesto de nuevo como centro de referencia", ha manifestado.

Por su parte, el director del museo ha descartado hablar de otro asunto que no fuera el de la rueda de prensa. "Es una constante mía hablar del objeto de la rueda de prensa, que es la programación de 2020. Ha costado muchísimo esfuerzo a todo el equipo del museo, cuesta mucho dinero, cuesta mucho trabajo y me gustaría que nos centráramos en eso", ha declarado.

José Miguel G. Cortes ha afirmado respecto a contar con una segunda sede que le parece "muy interesante" pero ha pedido "hablar en otro momento" de este tema para evitar desviar la atención sobre la programación. "Agradecería que lo dejáramos para otro día", ha señalado.