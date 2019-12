Sagunt exigeix que no atraque el buc que podria portar armes de l'Aràbia Saudita per a la guerra del Iemen

Davant la possible arribada del buc durant demà dimarts, la junta de govern de Sagunt denuncia, en un comunicat, la manca d'informació i demana tindre accés a totes les dades, en ser "un tema que genera alerta pública i preocupació entre la ciutadania".

En cas que el barco transporte armes, Sagunt reclama que no escale "de cap manera", en ser un port "obert a tot tipus de mercaderies i negocis que en cap cas ha de convertir-se en un port per al comerç internacional de material armamentista, especialment quan es desconeix l'ús final".

El govern local mostra així la seua "profunda preocupació" perquè aquest material es pot utilitzar al Iemen, "una guerra civil amb agents internacionals implicats en la qual Nacions Unides ha denunciat crims de guerra i ha establit que l'Aràbia Saudita, Unió dels Emirats Àrabs, el govern iemenita i els rebels hutis han violat drets humans internacionals".

L'Ajuntament de Sagunt se suma a aquesta denúncia i insta el Govern d'Espanya a no participar en activitats que puguen donar suport a cap dels contendents en la guerra del Iemen.

Més enllà de l'embarcació, rebutja "enèrgicament" que el port de Sagunt s'utilitze per al transport internacional d'armes per a conflictes bèl·lics o per a maniobres militars. És un espai que compta amb una regasificadora i una empresa de fertilitzants i productes tòxics, amb el que l'entrada d'aquestes mercaderies "augmentaria considerablement el risc de la població i de l'entorn".

"La pau i la vida d'altres éssers humans no pot dependre del nostreinterés per obtindre un benefici econòmic", reivindica la corporació municipal de Sagunt, per a reafirmar-se com a "ciutat acollidora que recolza la pau".

"LA GUERRA COMENÇA ACÍ"

Davant la possible escala del barco, el col·lectiu comarcal d'Acció Ecologista-Agró Camp de Morvedre i altres organitzacions i entitats tenen previst concentrar-se demà dimarts, 10 de desembre, a les 12.00 hores al port de Sagunt contra l'entrada del buc 'Bahri Abha', tant en aquestes instal·lacions portuàries com en qualsevol part d'Espanya.

Amb el lema 'No volem ser còmplices', aquestes associacions adverteixen que "la guerra comença ací amb el transport d'armament saudita des de ports espanyols" i mostren la repulsa al fet que s'utilitzen per a donar cobertura a aquest tipus d'embarcacions.

"Aquest buc no transporta mobles, joguets o matèries primeres; transporta armes, armes que s'utilitzen per a assassinar vilment a persones: a dones, hòmens, ancians i xiquetes; que s'utilitzen per a assassinar famílies senceres que no són ni des de lluny responsables ni combatents en les guerres de l'Aràbia Saudita, que més que guerres té tintes de croades o conquestes en les quals es val de la seua superioritat armamentística per a massacrar i espoliar els països veïns", denuncien en un comunicat conjunt.

En aquesta línia, les organitzacions veuen "paradoxal que es negue l'auxili i atracament a barques carregats de persones que fugen de les guerres que s'alimenten amb les armes d'aquests vaixells: Abandonem vides humanes a canvi de negoci. La nostra societat no està representada en aquestes acciones, es caracteritza per la seua solidaritat".

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau, per la seua banda, també rebutja l'arribada del buc i demana tant als ajuntaments valencians com a la Generalitat i a les autoritats portuàries que no accepten oferir port segur al 'Bahri Abha', recordant que "el Govern espanyol va permetre al maig que un buc saudita isquera de Santander carregat amb armes".

OLTRA REBUTJA COL·LABORAR AMB els quals MASSACREN VIDES

Com a vicepresidenta i consellera d'Igualtat, Mónica Oltra, ha recordat que "si no fóra legal, el Govern actuaria" per a paralitzar l'arribada del buc amb armes a Sagunt, atés que no és competència del Govern valencià.

Oltra ha recalcat que tant ella com "tots els defensors dels drets humans, associacions com a Amnistia Internacional, estan en contra de la massacre que s'està produint al Iemen". "No és convenient col·laborar amb aquells que massacren la vida humana, i que massacren xiquets, dones, homes i ancians d'una manera tan brutal com està passant al Iemen", ha reivindicat a preguntes dels periodistes a Alacant.