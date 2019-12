Puig diu que "federar és unir" i afirma que "l'Espanya de la uniformització no existeix"

Puig, abans de participar en el XXI Congrés Estatal del voluntariat, s'ha referit així preguntat per les crítiques al discurs que va pronunciar en l'acte pel dia de la Constitució celebrat al Teatre Principal d'Alacant, en què va apostar pel federalisme enfront del secessionisme i centralisme i que va portar el president de la Diputació, Carlos Mazón a no aplaudir en protesta per la proposta.

Sobre el tema, ha assenyalat que no entén el malestar i ha assenyalat que la Constitució "parla de nacionalitats i regions" i "per tant, eixe és l'espai institucional que expressa realment el que és la verdadera Espanya, que és una Espanya diversa i plural".

En eixe sentit, ha aclarit que està en contra tant de "la recentralització" i com de l'"independentisme" i ha destacat que el model "federalitzant" que planteja "està present a molts països d'Europa que funcionen extraordinàriament bé".

Per açò, ha apuntat que cal "avançar en un espai de trobada que pot estar associat a idees que estan presents a molts països d'Europa sempre desenvolupant el nostre model propi".

NACIONALITAT HISTÒRICA

En aquesta línia, també s'ha referit a les paraules del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en les quals va afirmar que a Espanya hi ha huit nacionalitats i ha apuntat que la Comunitat Valenciana és "una nacionalitat històrica com estableix l'Estatut".

En eixe sentit, ha insistit que "l'Espanya de la uniformització no existeix" i, per tant, el que sí existeix és "la voluntat de viure junts, nacionalitats i regions diferents, amb un esperit que ens uneix, la Constitució".

Així, ha recalcat el model territorial que propugna és el que tenen països avançats com Alemanya o el Canadà i l'objectiu és "buscar espais comuns per a les comunitats autònomes per a treballar en cooperació". "Cal llegir bé la Constitució i buscar solucions per a avançar i aprofundir en l'Estat de les autonomies. Federar és unir, no sé on està el problema", ha postil·lat.