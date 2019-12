L'exalcaldessa de Benissanó (PP) s'enfronta a sis anys de presó per defraudar 147.000€ en la 'trama d'assessories'

L'ex primera edil s'ha assegut hui dilluns en el banc dels acusats de l'Audiència de València al costat de tres persones més: un funcionari públic -que també va ser interventor en el Consorci de Museus de la Generalitat fins que es va destapar el suposat frau-, Rafael Parra; i dos exsecretaris interventors del consistori.

Tant Castellano com Parra s'enfronten a sis anys de presó, segons sol·licita inicialment el ministeri fiscal, per un delicte continuat de malversació; un altre de prevaricació administrativa i un delicte continuat de falsedat en document oficial. Així mateix, els reclama una inhabilitació per a càrrec públic pel mateix període de temps.

Per als dos exsecretaris interventors, el ministeri públic rebaixa la sol·licitud de condemna fins als tres anys de presó en considerar-los responsables dels mateixos delictes però en concepte de còmplices. Reclama una indemnització conjunta per als quatre acusats de 147.248,90 euros pel perjuí causat a l'Ajuntament.

El suposat frau consistia en irregularitats en l'adjudicació de contractes per part de l'exalcaldessa a una assessoria dirigida per Parra, funcionari de l'Ajuntament de Xiva, entre els anys 2007 i 2011.

Segons el fiscal, la societat adjudicatària, Asesores Económicos Públicos S.L., estava controlada pel funcionari de Xiva, que també havia sigut interventor del Consorci de Museus i conseller de la societat municipal Aguas de Benissanó, encara que figuraven com a administradores les seues filles o la seua dona, segons les èpoques.

La societat "mancava" de treballadors donats d'alta en la Seguretat Social malgrat que en els mateixos períodes de temps "realitzava facturacions a altres ajuntaments en idèntiques circumstàncies, sense cap tipus d'expedient administratiu, contracte i amb total abandó de la normativa administrativa".

Els servicis, tal com contempla el mateix escrit, es realitzaven "de forma verbal, sense establir preu ni constància escrita del que s'estava contractant, objecte, condicions o durada". En definitiva, sense tramitar expedient de contractació.

CONTRACTACIÓ "DIRECTA I CAPRITXOSA"

Parra "s'aprofitava de la contractació directa i capritxosa" de l'exalcaldessa, "sense competència ni preu, que posava a la seua exclusiva voluntat, ni control per part de l'Ajuntament en el treball, horari o qualsevol altra circumstància".

Així, agrega el fiscal, "no només burlava, en el seu exclusiu benefici, la prohibició existent per als funcionaris públics de cobrar dos salaris públics, sinó que s'aprofitava de l'absència d'expedient administratiu i de contracte escrit per a, amb l'aparença d'un contracte menor, obtindre importants beneficis".

Els ex secretaris interventors, per la seua banda, no van formular objecció ni van informar que s'estaven ometent els tràmits essencials i prescindint del procediment legalment previst, de tal forma que amb la seua actuació "van consentir a fraccionar de forma successiva la facturació que l'acusat anava emetent en nom de l'empresa que controlava i van permetre que un funcionari públic cobrara de forma interrompuda un sou amb càrrec als fons públics ometent les funcions que tenen encomanades", segons manté el fiscal.