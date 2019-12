Uns 15.000 alumnes s'acosten al ciclisme i a la mobilitat sostenible amb el nou programa educatiu 'Aula Ciclista'

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha participat amb l'alumnat del CEIP Cervantes de València en una sessió pràctica de la iniciativa. El titular de política educativa del Consell ha estat acompanyat pel director general d'Esport, Josep Miquel Moya, i pel president de la Federació Valenciana de Ciclisme i vicepresident de la d'Espanya, Amadeo Olmos.

Al voltant de 15.000 alumnes valencians participen en la primera edició d''Aula ciclista' impulsada per Esport de la Generalitat i la Federació Valenciana de Ciclisme. L'objectiu és "fomentar des dels centres educatius l'ús de la bicicleta, els hàbits de vida saludables i l'educació viària mitjançant dos sessions teòriques i pràctiques, a 125 escoles i instituts, que impliquen 15.000 alumnes de 5º i 6º de Primària i de primer i segon curs d'ESO".

"Amb 'Aula ciclista' volem fer que la bicicleta no només siga un joc, sinó també una opció perfecta perquè els xiquets i les xiquetes interioritzen hàbits saludables, i sobretot que potencie la mobilitat sostenible tan necessària amb l'emergència climàtica", ha manifestat Vicent Marzà.

Per la seua banda, el president de la Federació Valenciana de Ciclisme ha qualificat la iniciativa de "èxit" i ha fet notar que la valenciana és "l'enveja" de la resta de federacions de l'Estat, ja que és "la primera" que llança un projecte d'aquestes característiques.

Olmos ha emfatitzat, a més, la importància del programa per a fomentar entre els menuts "un treball des de la base, l'aprenentatge de les normes de trànsit, l'exercici i una vida ordenada". "I el que s'aprén de xiquet es queda tota la vida", ha asseverat.

125 CENTRES

'Aula ciclista', subratllen des de la Conselleria, ha tingut "una gran acceptació" arreu del territori valencià i ha registrat en total 71 centres participants a la província de València, 36 centres a la d'Alacant i 18 a la de Castelló. En total, 125.

Els tècnics de la Federació Valenciana de Ciclisme són els encarregats de dur a terme les unitats didàctiques i preparar el material de les sessions pràctiques. Així mateix, en les sessions prèvies de formació, el professorat ha rebut també material didàctic per a utilitzar-lo en l'aula com a una ferramenta més per a fomentar els hàbits de vida saludables i acostar el ciclisme a l'alumnat amb diferents activitats.

Des d'Educació i Esport de la Generalitat se segueix apostant per a promoure l'activitat física en les aules i fomentar els hàbits de vida saludables entre els més xiquets.

Així, 'Aula ciclista', amb una inversió de 200.000 euros, complementa altres iniciatives d'èxit com 'Pilota a l'escola', 'Esport a l'escola' i el 'Dia de l'esport', que serveixen per a acostar l'esport i els valors que representa en les escoles i instituts valencians.