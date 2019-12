El debate de la Ley de Acompañamiento acaba con anuncio de recursos y desacuerdo del Botànic en enmienda sobre policías

A su juicio, el reglamento no permite a la Mesa aceptar esa enmienda porque ya había acabado el debate y también han esgrimido que se planteaba como enmienda de aproximación cuando el texto no se aproxima a ningún artículo de la ley, sino a una enmienda. Por ello, ambos grupos han anunciado que presentarán recursos a esa decisión y no han participado en la votación, como tampoco lo ha hecho Vox. Finalmente, ha salido adelante con los votos del Botànic.

Durante la votación de esta Ley de Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat han salido adelante todas las enmiendas planteadas por los tres grupos que respaldan al Consell -PSPV, Compromís y Unides Podem- menos una, la relacionada con la interinidad de los policías locales, a la que Unides Podem (que firmó la enmienda) finalmente ha dado su voto en contra.

Quedará 'viva' para ser votada en el pleno del día 18, aunque la formación morada no se ha mostrado predispuesta a cambiar el sentido de su voto, mientras desde el PSPV han indicado que buscarán un acuerdo.

Asimismo, Unides Podem y Compromís habían planteado dos enmiendas (sin el PSPV) para la instauración de una tasa sobre bebidas azucaradas que han retirado antes de la votación.

(Habrá ampliación)