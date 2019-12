ERC asegura que las posiciones con el PSOE están aún alejadas y avisa de que no habrá investidura "antes de Navidad"

De la reunión de este martes entre ERC y PSOE no saldrá una investidura, al menos inmediata. Según la portavoz republicana, Marta Vilalta, las posiciones entre ambos partidos "siguen todavía alejadas", por lo que un posible acuerdo que desbloquee el gobierno de Pedro Sánchez no sería "antes de Navidad". "Vemos muy lejos que pueda ser antes de Navidad y antes de Fin de Año, básicamente por los días que quedan y porque hay cuestiones que tienen que pasar y que influyen. Nosotros no tenemos prisa", ha sentenciado.

En rueda de prensa, Vilalta ha señalado que los contactos con los socialistas siguen siendo continuos con el objetivo de "hacer posible una mesa de negociación entre Cataluña y el Estado español" para resolver el "conflicto político".

La reunión de este martes, por tanto, será con tres objetivos por parte de ERC: concretar esa mesa, "exigir respeto a las instituciones catalanas y a sus máximos representantes" y "poner fin a la vía represiva".

La portavoz republicana ha reiterado que "no estamos aquí para negociar una investidura", sino para trabajar en esa mesa de negociación y ha avisado a los socialistas de que, si no se cumplen las condiciones, "no nos temblarán las piernas para mantenernos en el no".

Presión a ERC

El portavoz de los comuns, Joan Mena, ha pedido este lunes a ERC que "deje de jugar al póquer" y ha apostado por que los republicanos participen en un acuerdo en clave programática del gobierno que buscan el PSOE y Unidas Podemos, y no sólo limitado a la investidura.

"ERC debe dejar de jugar al póquer con Torra y atreverse a ser un actor de estabilidad progresista", porque Catalunya y el resto de España no pueden estar paralizadas y pendientes de qué actor arriesga más o tiene la carta más alta, ha aseverado Mena en rueda de prensa en referencia al presidente del Govern, Quim Torra.

Ha asegurado que, desde los comuns, siempre han sido partidarios de que participe en clave programática y cree que el PSOE ve esta postura con buenos ojos, porque "no sólo se trata de la investidura", sino de una posterior gobernabilidad progresista, según Mena, que ha señalado que están cerrando con el PSOE un acuerdo programático ambicioso.

Mena ha destacado la importancia de la reunión de este martes entre el PSOE y ERC y ha sostenido que todos los actores --también los republicanos-- son conscientes de que la única garantía del diálogo y de la mejora de la calidad de vida de las clases trabajadoras es un Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.