Tania Llasera responde a los que la acusan de 'abandonar' a su perra por sus hijos y explica el motivo

Tania LLasera ha tenido que salir al paso de las críticas de algunos fans por lo que ellos consideran el abandono de su perrita.

Al nacer el segundo de sus hijos, la presentadora tomó una de las decisiones más duras de su vida, la de dejar a su perrita Mila al cuidado de su hermano.

Algo que sus fans no se han tomado nada bien porque no entienden que se tengan que privar mutuamente del amor que se daban hasta ese momento.

Por eso, con motivo del puente de la Constitución, por el que la perrita volvió a su casa por unas horas -colgó una foto de ella con sus retoños-, las redes volvieron a atacarla y ella tomó la decisión de explicar el motivo del alejamiento de su mascota.

"Crecí con animales, mi abuela tenía Dios sabe cuántos y en casa siempre hubo perros, gatos y tortugas. Casi todos mis perros han sido adoptados de perreras o rescatados en medio del monte alicantino (habían sido abandonados) incluso hemos recogido una camada que estaba en una bolsa en un arcén de la carretera (la gente es increíble)", empieza la presentadora.

La decisión fue dura, ella es mi primera hija, pero quiero verla contenta

"En fin, tomé la decisión más dura con mi perra Mila, por su bien. Mila tiene 11 años y poca gana de estar entre críos. Pepe lo aceptó de mala gana, pero la llegada de Lucía fue ya la gota que colmó el vaso. Y me hizo saber, cagándose por toda la casa, y marcando a mi hija y sus juguetes con pis varias veces", continúa.

Bajo el hashtag #duradecision, asegura: "La decisión fue dura, ella es mi primera hija, pero quiero verla contenta. Ahora está viviendo mucho mejor, retirada de niños y durmiendo en una cama con compañía humana. Es feliz, y consecuentemente, aunque la echo de menos, yo también. Porque lo primero es la perra. Y ya está. Quien quiera verme como un monstruo desalmado, no me conoce. Mi gordita es lo primero, y ella está feliz, que es lo importante. Ahora está todo el puente con nosotros, porque mi hermano se fue de vacaciones y yo quiero verla y achucharla. Me chifla verla con mis hijos, Lucy se cree que es un bebé por su tamaña y ya le he explicado que es una abuela la Mila".