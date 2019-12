Alba Díaz insiste: no ha roto con Javier Calle debido a una presunta infidelidad

Apenas han durado algo más de un año. Hace una semana, Alba Díaz decidía poner punto y final a su idilio con el empresario Javier Calle y volvía a la soltería y, aunque en aquel momento ya dio unas muy dilatadas explicaciones, ahora ha querido dejar bien claro que, a pesar de los rumores, su ruptura nada tiene que ver con una supuesta infidelidad.

"Creo que ya basta. No me suelo pronunciar pero estoy viendo y escuchando cosas de programas y otras cosas raras que no tienen sentido", ha comenzado diciendo la influencer, dolida por cómo algunos medios han venido hablando de su exnovio.

"Siento que no tenéis corazón, que lo único que queréis es hundirme la vida y hundírsela a mi expareja al que quiero que me muero", ha continuado con un tono airado la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal, que ha dejado clara su hartura.

"Ha dado su vida por mí y he sido yo la que he decidido volar y ser libre. Dejad de machacarle y de inventar, porque os cargáis todo lo que pasa por vuestro camino y no puede ser. Vamos a ser humanos". ha pedido, al mismo tiempo que reclamaba que dejen de acosar a Calle, alabando sus virtudes como hiciera una semana atrás.

En aquel momento, la instagramer, que se marchó hace unos meses a vivir a París, razón que se piensa principal y determinante en que ya no estén juntos, utilizó su red social favorita para escribir un largo texto explicando qué había sucedido entre ellos.

"Este hombre que veis aquí es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, la persona que más me ha entendido, la persona que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida", comenzaba la declaración.

En un momento dado, de hecho, consideraba que no se encontraban en el mismo momento de sus vidas: "Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como Javi".

Finalmente, apelaba a su humanidad para que su relación no fuera víctima de rumores ni nada parecido ("Que tenga seguidores o sea la hija de quien soy no me quita derechos ni debe ser razón para inventar e intentar hundirme la vida"), dado que desde el principio fue una pareja muy criticada.

Esto se debió a que, más allá de la más que notable diferencia de edad, sino porque Javier Calle era el exmarido de la mejor amiga de Alba, Coki Prieto, quienes se habían casado (y, poco después, separado) hacía tan solo unos meses.

Eso sí, ellos siempre mantuvieron que lo suyo no era premeditado y que no coincidió en el tiempo, simplemente se enamoraron e intentaron algo que, por la distancia o porque no se encontraban en el mismo momento de sus vidas, no ha tenido mayor recorrido.