El Peset y la ONCE crean unos cuadernillos para facilitar la comunicación con personas ciegas en unidades de críticos

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Mejora de la Humanización en las Unidades Asistenciales de Pacientes Críticos (MH+UAC) de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y busca mejorar la comunicación entre pacientes y profesionales, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La idea de elaborar estos materiales, que no existían hasta la fecha, partió de Víctor Soto, Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería de la UCI de este hospital público valenciano, ante una situación concreta que dificultaba mucho su trabajo.

"Ingresó un paciente ciego que al estar intubado no podía hablar y me di cuenta de que con él no podía utilizar los pictogramas estándar con dibujos que tenemos para comunicarnos con los pacientes porque no los podía ver. Tenía que encontrar una solución para estos casos, que, aunque son poco frecuentes, se dan y necesitan nuestra atención. Hablé con el resto de mi equipo y con el jefe del servicio y, al acabar mi turno, me fui directo a la ONCE para que nos ayudaran", ha señalado Soto.

Esta organización, según la Generalitat, "no dudó en colaborar, en aportar sus contribuciones, en adaptar los textos al sistema Braille y en elaborar los cuadernillos según unas normas preestablecidas".

"Para la ONCE como institución es fundamental que todos los contenidos sean accesibles para las personas ciegas. Es muy importante y necesario que una persona pueda sentirse autónoma en un hospital y poder expresar sus necesidades y deseos", ha asegurado Javier V. Sarrias, Jefe del Departamento de Servicios Sociales de la Delegación Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana.

SIETE LIBROS

De momento, el equipo de profesionales de la UCI del Hospital Universitario Doctor Peset y la ONCE han elaborado siete libros de reducido tamaño (12,5cm x 7,5cm) que se agrupan por áreas temáticas (información, aseo y necesidades, síntomas, sentimientos, profesionales, peticiones y dolor). En ellos se contienen palabras clave en lenguaje comprensible y a gran tamaño que tienen debajo su equivalente en Braille.

"De esta forma, cualquier persona ciega que, por sus circunstancias, no pueda comunicarse con nosotros verbalmente puede preguntarnos, por ejemplo, qué hora es, en qué día estamos, o manifestarnos que le duele la cabeza o que quiere que le limpiemos los dientes o le cambiemos el pañal, entre otras muchas cuestiones que hacen que se sienta más independiente dentro de su situación de vulnerabilidad", ha explicado Víctor Soto.

Los conceptos, prototipos y pruebas de material e impresión que se han elaborado para el Hospital Universitario Doctor Peset serán probados con las personas ciegas o con déficit visual grave que ingresen en la UCI y serán testados por la Comisión Braille Española (CBE) para realizar las adaptaciones que sean necesarias.

Asimismo, y dada la inexistencia de estos materiales en otros centros sanitarios, la ONCE tiene previsto expandir la iniciativa del Peset a otros hospitales españoles vista su necesidad y funcionalidad.