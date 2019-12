Cirque du Soleil portarà a València la fusió de llum i pluja de 'Luzia'

Cirque du Soleil presentarà a València a partir del 10 de setembre del 2020 el seu espectacle 'Luzia', una producció "carregada d'imaginació i visualment sorprenent", dirigida pel director suís Daniele Finzi Pasca.

En aquest treball, l'agrupació integra per primera vegada l'aigua com a element artístic dins d'una producció de carpa de Cirque du Soleil.

El nom de Luzia, expliquen responsables de la producció, resulta de la fusió de les paraules en castellà "luz" i "lluvia", dos elements principals per a la creació de l'espectacle. Mitjançant números d'acrobàcies frescos i hipnòtics, el muntatge porta les disciplines circenses tradicionals i contemporànies "a un altre nivell".

Així, amb sorpreses visuals i acrobàcies espectaculars, la funció "guia el públic en un viatge surrealista per un món de meravelles, humor i art impressionant". Des d'un antic plató de cinema fins a la mar, passant per una sala de ball plena de fum o un àrid desert, 'Luzia' situa sobre l'escenari diferents llocs, rostres i sons de Mèxic, que beuen tant de la tradició com de la modernitat.

Escrit i dirigit per Daniele Finzi Pasca, amb la col·laboració de Brigitte Poupart, 'Luzia' transporta a l'espectador a un món imaginari, on tot sembla un somni, on la llum calma l'esperit i la pluja sosiega l'ànima.

Finzi Pasca és director d'escena, a més de clown i profund coneixedor del món del circ, que ja va crear una altra gran producció per a Cirque du Soleil, 'Corteo'.