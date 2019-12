Experts internacionals debatran a València sobre Blockchain, xarxes 5G i futura gestió d'arxius

En les jornades, que se celebraran en el Col·legi Major Rector Peset de València, els participants analitzaran "qüestions tan importants per a la societat actual com el present i futur de la protecció de dades en l'entorn digital, la revolució en les transaccions anònimes que arriba de la mà del blockchain, o les aplicacions previstes amb la implantació de les xarxes 5G de transmissió de dades".

Tots aquests termes estan vinculats a la cerca de transparència i també als drets fonamentals des del punt de vista de la gestió documental, segons ha informat l'associació d'arxivers, que celebrarà la seua assemblea general en el marc d'aquest esdeveniment.

Entre els assistents figura l'activista Marie-Anne Chabin, de la Universitat de París, que obrirà el cicle de conferències amb la ponència inaugural 'La renaissanse de la diplomatique dans la société numérique'.

Dos ponències abordaran el Blockchain: una a càrrec de l'expert i CEO de 4TIC, Nicolás Manero, i una altra de Montse Guàrdia Güell, directora general d'Alastria, el consorci espanyol per al blockchain. La implantació d'aquest gran repte per a la ciutadania basa el seu atractiu en un sistema que elimina intermediaris en qualsevol transacció (bancària, documental, d'autoria) i crea registres "no manipulables".