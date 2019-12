La Comunidad presentará la semana que viene "soluciones" a las inundaciones y emplaza a actuar al Gobierno central

"Las soluciones se van a poner encima de la mesa, pero la competencia es del Gobierno de España", según López Miras, quien insiste que a la Administración regional "se le impide por ley" actuar en cauces, en ramblas o en el acuífero.

"La Ley nos impide que seamos nosotros los que encaucen ramblas, los que hagan presas, los que ejecuten diques de laminación", según López Miras, quien destaca que esta tarea es del Gobierno de España y, precisamente, quiere abordar este asunto con la ministra.

Sin embargo, López Miras no ha recibido alguna respuesta a la carta que envió el pasado jueves a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribero, pidiendo una reunión para abordar las infraestructuras y medidas para paliar los efectos de las inundaciones y frente al deterioro del Mar Menor.

López Miras ha recordado que se trata de la "enésima" carta que el Ejecutivo de la Región envía al Gobierno de España durante los cuatro meses de esta legislatura y, de momento, no ha recibido contestación.

En concreto, ha recordado que pedía en esa carta una reunión "urgente" para poner sobre la mesa "medidas urgentes para el Mar Menor y para todos los municipios" de la ribera de la laguna salada "para resolver la grave problemática que tienen ante las inundaciones".

"El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha hecho nada", según López Miras, quien critica que el Ejecutivo central no ha tomado "ni una sola medida para proteger y recuperar el Mar Menor", como tampoco ha tomado "ninguna solución para evitar las inundaciones cada vez que llueve en los municipios del Mar Menor, sobre todo, en Los Alcázares".

Ante esta "inactividad", remarca que el Gobierno regional "sí que está haciendo cosas" y, por ejemplo, ha recordado que su Ejecutivo ha creado un panel de expertos "transversales" en todo lo que tienen que ver con infraestructuras y con la manera de solventar esas posibles inundaciones.

"LOS MURCIANOS SERÁN GENEROSOS"

Al ser preguntado por las inversiones en el presupuesto de la Comunidad destinadas al Mar Menor, ha comparado la situación de la laguna salada este año con los terremotos de Lorca de 2011. Y es, aunque puntualiza que no ha habido víctimas mortales, cuando en Lorca fallecieron nueve lorquinos, cree que la situación es comparable porque, "al final, tendremos que hacer todos un esfuerzo para centrar más recursos en el principal problema al que se tiene que enfrentar la Región".

Ha recordado que, en los Presupuestos de 2012, todos los municipios "fueron solidarios", supieron que tenían que hacer "un esfuerzo" y que "parte de sus inversiones tendrían que ir a ayudar a todos los lorquinos que vimos cómo todo nuestro pueblo se nos cayó en unos segundos al suelo".

Se ha mostrado convencido de que en los Presupuestos de 2020, los municipios de la Región y el millón y medio de murcianos "sabrá ser también solidario y generosos", comprendiendo que "una parte de las inversiones y del presupuesto que iba destinado a otras circunstancias y a otros municipios tendrá que redireccionarse al Mar Menor".

"NO ES COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD"

Al ser preguntado por las críticas de los agricultores por el aumento de las inspecciones, López Miras ha manifestado que la "única" administración que tiene competencias en detectar los regadíos ilegales es la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), dependiente del Gobierno de España, y "son los que deben hacerlo por ley".

En cuanto a la competencia en cuanto a la gestión de los nitratos que se vierten al Mar Menor, López Miras ha insistido en que "en las ramblas y en los cauces solo puede actuar la CHS, y cada segundo están entrando 200 litros de vertidos por la rambla del Albujón".

"Si la ley me lo permitiese y este Gobierno regional no se enfrentase a un problema legal, estaríamos actuando ahora mismo, pero no nos lo permite la ley", según López Miras, quien pide que "dejar de echar balones fuera" y que "cada uno hagamos lo que tengamos que hacer" porque el Mar Menor "es lo suficientemente importante como para que actúe ya quien tenga responsabilidades y competencias".

En cuanto a la responsabilidad que tiene en los vertidos el tipo de regadío que se está usando, López Miras ha zanjado que él no tiene la "información suficiente" como para poder afirmar que los responsables de las inundaciones y del deterioro del Mar Menor es de los agricultores, y no cree que "nadie tenga" esa información.

A su juicio, los responsables del deterioro del Mar Menor "hemos sido la sociedad en su conjunto durante los últimos 60 años porque se han ejercido presiones sobre el Mar Menor de toda índole". Por tanto, cree que "tendremos que actuar en todos los aspectos".

"Puede que sea la agricultura, puede ser la construcción desorbitada también", según López Miras, quien ha recordado que el modelo de construcción de Los Alcázares que impulsó el alcalde socialista, Juan Escudero, "desde luego no es el mejor para desarrollar urbanísticamente". Incluso, ha recordado que "hay urbanizaciones encima de las ramblas", por lo que cree que "todos deben de asumir su responsabilidad". En cambio, López Miras ha señalado que él está para "aportar soluciones".

EL MAR MENOR, AUSENTE EN EL COP25

Al ser preguntado por la Cumbre del Clima de Madrid 2019 (COP25), el presidente de la Comunidad ha destacado que su Ejecutivo propuso hablar de la gestión eficiente del agua cuando es un recurso escaso y también, "por supuesto", del Mar Menor.

"Solicitamos que se hablase del Mar Menor, más aún cuando durante la campaña electoral visitaron la Región cinco ministros del PSOE y el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez, diciendo que la catástrofe del Mar Menor era un asunto de vital importancia para el Gobierno central", según López Miras.

Sin embargo, lamenta que la respuesta es que "no se puede hablar" de la laguna salada en esta Cumbre. Por tanto, el Gobierno regional está decidiendo todavía si va a participar en esta Cumbre que se celebrará en Madrid o no.

VISITA A LOS ALCÁZARES

Al ser preguntado por si visitará Los Alcázares antes de que finalice el año, López Miras ha recordado que recibió al alcalde de este municipio el 14 de octubre "para hablar precisamente del Mar Menor", es decir, el primer lunes después del episodio de mortandad masiva de los peces "producido por la DANA y por esas inundaciones".

"Lo recibí en el Palacio de San Esteban junto al resto de alcaldes del Mar Menor", según López Miras, quien destaca que "no pasaron ni 24 desde ese episodio y el alcalde de Los Alcázares estaba sentado conmigo en San Esteban hablando de eso".

Para el resto de asuntos, destaca que "se está siguiendo un orden estricto que siempre se ha seguido en cuanto al número de habitantes de los municipios". Así, destaca que ya ha recibido a los alcaldes de Murcia, de Lorca, de Cartagena, de Alcantarilla, de Torre Pacheco, de Águilas y este mismo lunes, al de Yecla. "Llegará el turno del alcalde de Los Alcázares, por supuesto, para hablar del resto de inversiones y de problemas que tiene su municipio", ha concluido.