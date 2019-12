Jorge asegura que pensó en quitarse la vida tras encontrarse a Marta Calvo muerta, pero luego se deshizo del cuerpo

Jorge Ignacio Palma, el sospechoso de la muerte de Marta Calvo, relató a agentes de la Guardia Civil que Marta Calvo falleció mientras dormían, después de que horas antes hubieran estado practicando sexo y consumiendo drogas, y no durante el acto sexual como trascendió inicialmente.

En ese momento, el principal sospecho de la desaparición de la joven de 25 años aseguró entrar en pánico y pensó en quitarse la vida, tal y como ha desvelado el programa 'Espejo Público' este lunes. Posteriormente, según su declaración, decidió deshacerse del cuerpo descuartizándolo y distribuyendo los restos en tres contenedores de municipios valencianos.

La Guardia Civil ha reanudado este lunes el dispositivo de búsqueda del cuerpo de Marta centrándose en la localización de nuevas pistas, después de que suspendieran el dispositivo de búsqueda el sábado, a consecuencia del mal tiempo y el mal estado del terreno en la zona donde se trata de localizar el cuerpo por la lluvia acumulada días atrás.

El padre de Jorge: "Era un buen chico"

El padre de Jorge Ignacio Palma, ha asegurado en una entrevista en Espejo Público, que no "puede creer" lo que está sucediendo. "Mi hijo es un buen chico", ha afirmado.

"No he dormido desde que me llegó la noticia", ha explicado en el programa.

El sospechoso se encuentra en estos momentos en la prisión de Picassent, mientras se le investiga por un delito de homicidio, tras entregarse a la Guardia Civil el miércoles de madrugada.