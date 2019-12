Carmen Borrego arremete contra Antonio David Flores: "Me hundió en la miseria"

Las tremendas palabras de Antonio David Flores en su última entrevista aún resuenan en los pasillos de Telecinco. No hay allí quien no las haya comentado o quien, de alguna u otra forma, haya reaccionado, ya sea a favor o en contra, del ex Guardia Civil. La última, Carmen Borrego.

Pero la hija de María Teresa Campos no lo iba a hacer a escondidas, sino en plató. Concretamente, en Viva la Vida, donde ha salido en defensa de su amiga Rocío Carrasco contando una pequeña historia que, tal y como ella quiso hacer saber a los allí presentes, da cuenta del tipo de persona real que es el exmarido de la hija de Rocío Jurado.

Para empezar, Borrego reconocía que, tratar, no ha tratado mucho con él. Pero lo justo y necesario. "La primera y única vez que he coincidido con Antonio David Flores ha sido durante los debates de Supervivientes", contó la hermana de Terelu Campos.

Acto seguido, según sus palabras, el empresario y recientemente concursante de GH VIP 7, le pidió que se fueran a un aparte para tener unas palabras a solas. "Me dice: ‘¿Puedes salir al pasillo que quiero hablar contigo?’. Y fue entonces cuando me dijo: ‘Lo único que te pido es que intentemos trabajar como compañeros'", comentó.

Carmen Borrego no olvida aquella breve pero importante conversación privada por lo que ocurriría luego. "Tengo que decirte, Carmen, que no te conozco, pero te tengo cierto aprecio porque mi hijo David te adora", cuenta que fueron las últimas palabras de Antonio David antes de que comenzara el programa.

Y cuando dio inicio el debate, las palabras quedaron en agua de borrajas, puesto que desapareció el tono conciliador y de amnistía entre ambos. "Entramos en plató y me hundió en la miseria", recordó Borrego, quien no solo no se lo eprdona sino que incide en que esta anécdota "resume cómo es él".

No hay que olvidar que en la entrevista que ha dado Antonio David este fin de semana en Sálvame no ha dejado títere con cabeza. Y entre aquellos que nombró estaba, precisamente, la madre de Carmen Borrego: "A María Teresa Campos cabría la posibilidad después de esto que he visto de que la denuncie".