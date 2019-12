Paris Hilton pensó en suicidarse tras la filtración de su video sexual

El famoso vídeo sexual que salió a la luz a finales del 2003 tuvo consecuencias, casi trágicas, para Paris Hilton.

Se trataba de unas imágenes en las que la rica heredera salía con su novio, Rick Salomón, en un hotel de las Vegas. Como venganza, su ex decidió filtrar la secuencia e internet hizo el resto, convirtiéndose en uno de los vídeos más vistos de la época. Un época en la que, asegura ahora Paris, se sintió avergonzada, humillada y tratada como una "villana". "En aquel entonces la gente actuaba como si yo fuera una mala persona, la villana. Si esto sucediera hoy, el vapuleado hubiese sido él", asegura.

En una entrevista con Los Angeles Times, Hilton asegura que la gente empezó a tratarla mal, recordando que la grabación se hizo sin su consentimiento. "Sentí que había perdido parte de mi alma y la gente me hablaba de forma cruel y malvada. Estaba como: 'no quiero vivir', porque pensé que me habían quitado algo. Que nunca volvería a ser la misma", reconoce.

Además, indica: "Cuando era niña, siempre admiraba a la Princesa Diana y a mujeres así, a las que respetaba mucho. Sentí que cuando ese hombre hizo pública la cinta, básicamente me quitó eso que tanto quería para mí porque durante el resto de mi vida la gente me iba a juzgar y a pensar en mí de una manera diferente por un momento privado con alguien en quien yo confiaba y amaba".