Comienza la huelga en la planta de basuras de A Coruña con el funcionamiento solo de servicios mínimos, según el comité

Sobre el funcionamiento de la planta, ha afirmado que no hay "incidentes que destacar". También ha asegurado que los trabajadores concentrados a la entrada de la planta se han limitado a "informar" a la entrada del complejo sobre los motivos de la huelga, vinculada con el expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que la empresa ha anunciado a partir del uno de enero y que afectaría a 39 trabajadores.

Respecto a la entrada de los camiones encargados de la recogida de la basura, ha indicado que lo hicieron "en convoy, acompañados por la Policía Local" y que procedieron, posteriormente, a depositar los residuos en la planta.

En cuanto a los servicios mínimos fijados, por debajo de un 50%, según ha señalado, ha considerado que "son bastante altos para esta huelga", aunque ha añadido que la empresa pretendía, inicialmente, que estuviesen "por encima del 70%".

NIEGAN SABOTAJES

El secretario comarcal de la CIG ha confirmado, por otra parte, que por parte de la empresa se comunicó incidencias en unas palas de la maquinaria existente en la planta, pero ha rechazado cualquier vinculación de este hecho con los trabajadores.

"Este fin de semana no había gente trabajando en la planta", ha manifestado Filgueira, quien ha señalado que la empresa "en otras ocasiones, ha dicho que hubo ciertos sabotajes y no hubo nada".

Los trabajadores -que rechazan el ERTE presentado por la empresa tras su decisión de no recoger a partir del próximo año los residuos de los ocho municipios pertenecientes al Consorcio de As Mariñas- reclaman al Ayuntamiento de A Coruña que rescate la concesión, algo que, por el momento, no se plantea el gobierno local.

Por el contrario, desde el Consistorio sí se ha anunciado sanciones a la empresa si no recoge la basura de los municipios integrados en el citado Consorcio. Por el momento, según el representante de la CIG, no está fijada fecha para una reunión entre las partes, aunque ha trasladado su confianza en que pueda haber "alguna" esta semana.