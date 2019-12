Manises demana un accés per als vianants a l'aeroport després d'un atropellament mortal

Jornada tràgica la que es va viure en la localitat valenciana de Manises dissabte passat, quan un home de 52 anys va morir atropellat mentre travessava la carretera N-220 en direcció a l'aeroport. L'accident mortal va tindre lloc al voltant de les 19.55 hores, quan la víctima travessava el marge dret de la carretera en sentit CV-365, segons fonts del Centre de Gestió de Trànsit, que també van informar que el conductor del vehicle va resultar il·lés.

Les reaccions a aquest lamentable succés, que no és el primer que es registra en aquest punt, no s'han fet esperar. No en va, l'Ajuntament de Manises va exigir aquest diumenge la “immediata” construcció d'una passarel·la d'accés per als vianants a l'aeroport, insistint en la “necessitat” de la infraestructura, ja que la seua inexistència“provoca que cada dia centenars de persones es juguen la vida”.

Així ho va expressar l'alcalde de la localitat, Jesús Borràs Sanchis, que va lamentar “profundament aquesta desgràcia”, al mateix temps que va exigir “de nou” al Ministeri de Foment que “pose solució a aquest problema, que existeix des que es va instal·lar l'aeroport de València en el terme municipal de Manises”.

El regidor va manifestar que és “inadmissible que aquest ministeri no complisca amb la seua responsabilitat”, ja que “es tracta d'una reivindicació històrica de Manises que està costant la vida a persones”. I va afegir: “Quantes víctimes fan falta perquè el ministeri actue?”.

Cronologia

El primer edil va explicar aquest diumenge que “des de l'inici de l'anterior legislatura s'han mantingut diverses trobades de treball amb l'anterior delegat del Govern per a tractar la necessitat urgent d'una passarel·la per als vianants que connectara de manera segura la ciutat de Manises amb l'aeroport”.

Borràs va recordar que durant l'estiu de 2018 “un pare i una filla van ser atropellats en el mateix punt, morint el pare”. Després d'aquest incident, “es van mantindre diverses reunions, tant amb la Subdelegació del Govern com amb la Delegació del Govern amb la finalitat de posar solució a aquest punt negre”, i “es va avançar cap a una solució amb la construcció d'una passarel·la que no acaba de fer-se realitat i que podria evitar accidents mortals com el succeït ahir».

Al setembre del passat any, “el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, es va comprometre a construir la passarel·la per als vianants”, va continuar el regidor, moment en el qual la Delegació del Govern va traslladar a la Subdirecció de Conservació del Ministeri de Foment la memòria tècnica de l'esborrany de treball denominat Passarel·la d'accés per als vianants a l'aeroport de València, amb indicació de tramitació d'urgència.

El pressupost d'aquesta infraestructura, segons el Consistori de Manises, era de 1,5 milions d'euros. No obstant això, continua Borràs, a l'abril d'enguany “la premsa comunicava que la construcció de la passarel·la estava lligada al projecte de desdoblament de la N-220”, mesura amb la qual l'Ajuntament no està d'acord, en considerar que “hauria de tractar-se de dos projectes diferents, ja que l'accés per als vianants és una necessitat de primer ordre per a evitar pèrdues humanes”.

L'alcalde va lamentar que, “en supeditar-se la construcció de la passarel·la per als vianants al projecte de la N-220, s'ha retardat la construcció d'aquesta”. I va assegurar que “és incomprensible que, davant la urgència que plantejava la Delegació del Govern en 2018, el Ministeri de Foment haja paralitzat aquesta actuació, i més sabent que la Delegació del Govern havia tramitat aquesta petició per via d'urgència en conéixer de primera mà la urgència d'aquesta actuació”.

Finalment, el passat octubre es va aprovar en sessió plenària una moció institucional que sol·licitava al Ministeri de Foment la paralització del projecte de desdoblament de la N-220 i que apel·lava de nou a aquest organisme perquè realitzara la construcció immediata de la passarel·la promesa per la Delegació del Govern.

Així, des de l'Ajuntament de Manises van demanar aquest diumenge “responsabilitats” i van anunciar que “continuaran exigint fermament a les administracions competents la passarel·la per als vianants d'accés a l'aeroport de Manises”. “No desistirem fins que la ciutat tinga un accés per als vianants digne i, sobretot, que complisca amb les normes de seguretat. Ja n'hi ha prou d'arriscar vides humanes i incomplir i derivar responsabilitats pròpies que tenen finalment fatals conseqüències”, van afegir.

Així mateix, l'Ajuntament va informar que l'alcalde de Manises convocarà aquest dilluns una “reunió urgent” amb els portaveus dels diferents grups polítics per a “valorar les mesures a prendre” a partir d'ara.