Madrid cuelga el cartel de completo durante el puente: "Ha sido el fin de semana con más gente de todo el año"

"Este ha sido el fin de semana que más gente ha venido de todo el año", asegura María, recepcionista de la Posada del Peine, ubicado a las puertas de la Plaza Mayor, en pleno cogollo de Madrid. Sus palabras resumen la intensa actividad que ha vivido la capital desde que el pasado viernes daba comienzo el puente de la Constitución, uno de los mayores festivos del año y que más turistas internacionales y nacionales brinda a la ciudad.

"Siempre hemos recibido a mucha gente, pero este año ha venido aún más porque ha coincidido con la celebración de la Cumbre del Clima y, además, el partido del Real Madrid", explica la trabajadora, cuyo sector es el que más se beneficia de estas aglomeraciones. Tanto es así, que los hoteles de la Comunidad de Madrid prevén alcanzar casi el total de sus su ocupación en estos días: durante el viernes 6 y el sábado 7, habrían alcanzado el 90% de sus estancias, según los datos que ha ofrecido la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) a 20minutos.

También los comerciantes habrán hecho buena caja durante estos días. Más que en otras ocasiones porque, según el área de Economía del Ayuntamiento de Madrid, este año se espera que las compras crezcan entre un 10 y 14% con respecto al mismo período del año anterior. Como ocurre en el sector hotelero, la celebración de la COP en Madrid ha sido un factor decisivo para el comercio. Así lo determina el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Miguel Garrido, quien cree que ésta razón hará que el comercio "vaya a ser mejor que en años anteriores".

Miriam, encargada de la tienda de ropa Subdued, situada en la calle Fuencarral, es testigo de ello. "Hemos vendido mucho, sobre todo el viernes y el sábado", cuenta, "aunque es cierto que menos que el fin de semana pasado, que fue blackfriday", detallaba este domingo, en un momento más calmado gracias a las lluvias.

Lo mismo que ocurrió en La Casa de las Torrijas (calle de La Paz), donde el temporal dio algo de tregua a los camareros que han estado atendiendo a cientos de comensales durante el festivo. "Hemos tenido todas las mesas completas y se ha notado mucho con respecto del fin de semana pasado. Han venido muchos extranjeros de Italia, Méjico, Estados Unidos o Francia", recuerda una de las camareras.

Mercadillo navideño de la Plaza Mayor. Jorge París

"Mires donde mires solo hay gente", dice Patricia quien ha dedicado el festivo a enseñarles la ciudad a unos amigos. "Solo de la Plaza España al Palacio Real nos ha costado más de media hora andando", replica. En cambio, para otros, los inevitables codazos para atravesar la Gran Vía o la calle Preciados forman parte del encanto.

"La ciudad está engalanada con luces y decoración navideña y, a mí, que me gusta la Navidad me ha encantado", explica otro transeúnte que viene de San Sebastián. "Lo mejor es el ambiente y las luces, sobre todo la gran bola que hay en Gran Vía", dice Paul, para quien las aglomeraciones "no han sido un impedimento para disfrutar del espíritu prenavideño".