El contundente mensaje de los niños a los líderes de la COP: "Rompéis nuestro sueño de vivir en un futuro mejor"

Durante los once días que va a durar la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid, la Zona Verde acogerá medio millar de actividades promovidas por la sociedad civil. En el pabellón 1 de Ifema, un espacio que ha recibido críticas por insuficiente, conviven actuaciones de diferentes puntos del mundo, muy diversas, pero con metas comunes: denunciar la emergencia climática, plantear soluciones y exigir a las delegaciones oficiales que negocian al otro lado del pasillo que tomen medidas inmediatas y efectivas. Estos son tres ejemplos de ese compromiso social.

Madres por el clima

Sobre una pared negra hay decenas de cartas pegadas. Varios niños se acercan a buscar las suyas y se entusiasman cuando las encuentran. Todos son textos escritos por menores como ellos y todos tienen como destinatarios a los líderes que se reúnen en la cumbre. De una forma muy directa e incisiva, les reprochan su inacción.

"Mientras nosotros trabajamos para cuidar el planeta, vosotros lo estropeáis y rompéis nuestro sueño de vivir en un futuro mejor", se puede leer en una de ellas. "Tengo dieciséis años y vivo con miedo (...) Me da pena decirle a la Lucía adulta que quiere tener hijos que no puede ser porque no quieres que tus pequeños vean cómo se acaba el mundo", sentencia otra.

Esta iniciativa parte del movimiento Madres por el Clima, creado en marzo tras la primera gran protesta en España de la corriente internacional Fridays For Future. En un chat de un grupo de madres que comparten inquietudes y dudas sobre la crianza de sus hijos surge la necesidad de hacer algo. "Nos toca de cerca. Hemos tenido a niños hospitalizados con bronquiolitis, ingresos vinculados a la contaminación", apunta Yetta Aguado, su portavoz.

La plataforma, que independientemente del nombre está abierta a padres, adultos sin descendencia y todo aquel que quiera participar, ha recopilado en un tiempo récord más de mil misivas, de todo el país, que va a ir colgando en el mural. Pero su intención no es dejarlas ahí. "Queremos hacérselas llegar, si pudiera ser durante la COP, a alguien de la ONU o a la ministra de Transición Ecológica", señala Yetta, con el objetivo de que la voz de los más pequeños también resuene en esta cita.

Jonatan Carranza Sojo

Jonatan Carranza Sojo, artista urbano. A. G.

Jonatan Carranza ultima la creación con la que está presente en este evento. La tiene prácticamente acabada, solo falta retocar las palabras plastic free (libre de plástico), escritas en blanco sobre el botijo que ha pintado inicialmente. Esta obra, que le ha llevado dos días, es un encargo de la Junta de Extremadura a través de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo.

"Me pidieron que reflejase la sostenibilidad unida a la tradición y mi propuesta ha sido hacer un botijo gigante como alternativa a la utilización de recipientes de plástico", explica este artista urbano que firma como Sojo, su segundo apellido y nombre artístico. En su opinión, "para combatir el cambio del clima quizás no hace falta inventar algo nuevo": "Las soluciones existen desde hace mucho y están en la utilización de la cerámica, el barro, el lino,…".

Este cacereño participa en un proyecto con el Gobierno de su comunidad en el que se trabajan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con arte urbano: "Hemos comprobado que funciona bastante bien con la población, que tiene muy buena acogida y muy buenos resultados, aparte de fomentar el desarrollo artístico y contribuir a apoyar el potencial humano". Han celebrado dos ediciones en Mérida, en cada una de las cuales se han hecho cuatro murales, cada uno de ellos a su vez en torno a un ODS, y están preparando una tercera en Cáceres y una cuarta en Almendralejo.

A punto de acabar el proyecto que le ha traído a Madrid, Sojo espera que pueda ser transportado una vez que acabe la cumbre y donado, por ejemplo, a algún colegio extremeño.

Sustaining All Life

Iliria Hernández, activista medioambiental, miembro de Sustaining All Life. Jorge París

En el pequeño estand de Sustaining All Life, Iliria Hernández conversa con varios visitantes. Esta organización ha querido crear un punto de encuentro para que "personas de grupos oprimidos, a quienes a menudo se les niega una voz, puedan compartir sus experiencias, su activismo, sus esperanzas y sus luchas".

Ella es de México DF, pero la asociación engloba a miembros de varios países latinoamericanos. Están aquí con la intención de acercarse a sus respectivos gobernantes para hacerles ver "la conexión entre el cambio climático y el capitalismo, el racismo, el sexismo, el clasismo y la opresión de los pueblos indígenas y los jóvenes",

Pero también quieren que ese mensaje llegue a la ciudadanía. "¿Cómo es posible que millones de personas estemos al borde de la destrucción porque un puñado no está pensando bien? Estamos subestimando nuestro poder, nuestra capacidad organizativa. Debemos involucrarnos más", reclama Iliria.

En un contexto en el que el calentamiento global afecta a todo el planeta, esta mujer hace hincapié en las diferencias entre ricos y pobres: "California es un desierto pero tienen medios para jalar el agua de otros estados y regar sus naranjas. En otros lugares, la sequía obliga a los agricultores a dejar sus tierras. Todos los países sufren el efecto climático. El problema es que nosotros no tenemos los recursos para afrontarlo".