Cs cree que el anterior gobierno del Consell de Ibiza "infló presupuestos" para "vender titulares"

"Es surrealista que se califiquen como antisociales las cuentas con la partida de Bienestar Social más alta de la historia del Consell", ha insistido.

En este sentido, Javier Torres ha criticado a ambos partidos por aceptar compromisos "que no se pueden cumplir" y les ha calificado de "irresponsables".

El motivo por el cual se ha referido a ambas formaciones con dicho calificativo es que, a su juicio, "lo que deberían haber hecho es ser más combativos con el Govern para conseguir una mejor financiación y no comprometerse con proyectos que no eran de su competencia simplemente para contentar a su electorado".

También, ha lamentado el portavoz de Ciudadanos en las Pitiusas y vicepresidente segundo del Consell de Ibiza, "ahora pretenden tachar a Cs de antisociales cuando las cifras dicen todo lo contrario".

CS CREE QUE "SE DEBE RENEGOCIAR LA FINANCIACIÓN" CON EL GOVERN

Por otro lado, el portavoz de la formación naranja en Ibiza ha recomendado a PSOE y Podemos "prestar un poco más de atención" a lo que se dice desde el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos.

Con estas palabras se ha referido Torres a que "no se están paralizando los proyectos, muchos de ellos son prioritarios, pero se debe renegociar su financiación con el Govern. Los ibicencos no pueden pagar dos veces por lo mismo, es lo que pretendían y es una tremenda injusticia. El Consell no puede financiar al Govern".

Finalmente, Torres ha opinado que "si PSOE y Podemos están en la oposición es justamente por asuntos como presentar unos presupuestos mágicos y después ser incapaces de ejecutarlos".

En este sentido, ha concluido, "sus grandes anuncios de proyectos megalómanos ha quedado simplemente en eso, meros anuncios y expedientes fantasma finalizados en algún cajón. Deberían ser más cautos después de una gestión tan desastrosa".