El cortometraje 'The Physics of Sorrow', de Theodore Ushev, ganador del festival de Aguilar de Campoo (Palencia)

Este corto de animación está creado en su totalidad con la técnica de la pintura encáustica y se basa en el libro homónimo del escritor búlgaro Gueorgui Gospodínov, que relata la historia de un hombre que evoca su infancia al tiempo que intenta encontrar el significado de su vida.

La cinta, de producción canadiense, se estrenó en el festival de Toronto. En Aguilar, además de conseguir el primer premio del festival, dotado con 1.000 euros, ha sido también galardonada con el de mejor cortometraje de animación, con una dotación económica de 500 euros.

El director de la película ganadora, Theodore Ushev, nació en Bulgaria en 1968 aunque desde hace años reside en Canadá. En su amplia trayectoria como creador de animación ha sido autor de títulos como 'Drux Flux' o 'Lipsett diaries', premiados en algunas de las citas internacionales más prestigiosas.

Además de 'The Physics of Sorrow', otros trabajos han destacado en el palmarés final del festival de Aguilar. Así, el premio del jurado al mejor cortometraje nacional, dotado también con 1.000 euros, ha sido para 'Mujer sin hijo', de Eva Saiz, mientras que el del público fue para 'Madre', del búlgaro Ivaylo Minov, una obra que también consiguió el reconocimiento del jurado senior. En el concurso Alteraciones, dedicado a las obras más innovadoras y experimentales, el corto ganador fue 'Irmandade', de Helena Girón y Samuel Delgado.

Entre los vencedores de la trigésimo primera edición del Aguilar Film Festival se encuentran también Thanasis Neofotistos, mejor director por 'Leoforos patision'; Phénix Brossard, mejor actor por 'The Van'; y Romanna Lobach y Bruna Cusí, premio ex aequo a la mejor actriz por sus interpretaciones en 'Olla' y 'Todo el mundo se parece de lejos'. Los tres últimos premios del jurado oficial han sido para June Balthazard, mejor guion por 'Le baiser du silure'; Constanze Schmitt, mejor fotografía por 'She runs'; y Bruno Herrero, mejor montaje por 'City of children'.

En lo que respecta a los premios concedidos por otros jurados, el de los catálogos autonómicos del concurso Spanish Showroom fue para 'Ama', de la cineasta catalana Julia de Paz; el de la crítica para 'Bubota', de Carlota Bujosa; el de mejor cortometraje dirigido por una mujer para 'Carne', de la brasileña Camila Kater; el de mejor música original para Pedro Acevedo, por su composición para 'Beyond the Glacier'; y el del jurado joven para 'Sylvia', de Richard Prendergast. El premio de la prensa al mejor trabajo de Castilla y León lo consiguió 'Un coche cualquiera', de David P. Sañudo, y el de la Cruz Roja 'Sto Dvacet Osm Tisíc', de Ondrej Erban.

Finalmente, en los concursos infantiles del Minifica resultaron galardonadas las obras 'Héroes', de Juan Pablo Zaramella; 'The Kite', de Martin Smatana; y 'Fliege', de Julia Ocker, cineasta alemana que ya resultó vencedora en la misma categoría el año pasado. El premio del público infantil, concedido por los menores que asistieron a las proyecciones, fue conseguido por la cineasta colombiana Giselle Geney, autora del corto '3 pies'. Todos los premios citados se han hecho públicos en la ceremonia de clausura del Aguilar Film Festival, celebrada este domingo en el cine Amor y conducida por Gema Vicente y Jaime Astuy.

PREMIO ÁGUILA DE ORO

Además de la concesión de los premios a los mejores cortometrajes, la sesión final del Aguilar Film Festival ha acogido la entrega del Águila de Oro al actor Miguel de Lira. Con este galardón, el certamen reconoce la trayectoria del intérprete gallego, protagonista en series de televisión como 'Mareas Vivas' o 'Los hombres de Paco' y en películas como 'Crebinsky' (Enrique Otero, 2011), 'A esmorga' (Ignacio Vilar, 2014), 'Somos gente honrada' (Alejandro Marzoa, 2013) y 'Los fenómenos' (Alfonso Zarauza, 2014).

Miguel de Lira, además, ha tenido una presencia destacada en el mundo del cortometraje y ha trabajado en títulos como 'Os Crebinsky' (Enrique Otero, 2002), 'Las rubias los prefieren caballeros' (Álex Sampayo, 2002), Temporada 92-93 (Alejandro Marzoa, 2007), 'Padre modelo' (Alejandro Marzoa, 2009) y 'Amistad' (Alejandro Marzoa, 2010). En los últimos años, su meritoria carrera profesional ha sido reconocida en distintos certámenes. En 2017 el festival gallego de Cans le concedió el premio a toda su trayectoria, un galardón similar al que hace pocas semanas le ha otorgado el Festival de Teatro Galego.

SOBRE EL FESTIVAL

El Aguilar Film Festival comenzó el pasado martes con la entrega del premio Águila de Oro al director Javier Fesser y finalizará este lunes con la proyección de los cortometrajes ganadores en dos sesiones que comenzarán en el cine Amor a las 19 y 21 horas.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura, cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España -a través del ICAA (Instituto de las Cinematografía y de las Artes Audiovisuales)-, el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura (PICE), la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia. Entre sus principales patrocinadores privados están Galletas Gullón, Aquona y Grupo Vicauto.