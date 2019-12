Gobierno Vasco alcanza un acuerdo presupuestario para 2020 con Elkarrekin Podemos

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ya compareció el pasado miércoles en rueda de prensa para dar a conocer los detalles del principio de acuerdo presupuestario que su grupo había alcanzado un día antes con el Ejecutivo que abarcaba el incremento de partidas en educación, medio ambiente, fomento de la igualdad, o empleo, entre otras.

El principio de acuerdo inicial incluía el compromiso de la coalición de no presentar una enmienda de totalidad las cuentas del Gobierno y de no apoyar las presentadas por el resto de grupos de la oposición -PP y EH Bildu-. Tampoco vinculaba a los dos parlamentarios de Ezker Anitza, formación que forma parte de Elkarrekin Podemos y que no ha tomado parte en la negociación.

Tal y como se reconoció desde la formación morada, quedaba pendiente de negociar lo relativo a la Renta de Garantía de Ingresos sobre la que se alcanzó un consenso un día después que permitirá su incremento en Euskadi un 4% en 2020.

POR SEPARADO

En las últimas horas, desde Elkarrekin Podemos se había anunciado que el acuerdo presupuestario podía cerrarse a principios de esta próxima semana con un valor final cercano a los "217 millones de euros". Finalmente, ambas partes han alcanzado un acuerdo cuyos detalles serán dados a conocer este lunes, día 9, en sendas ruedas de prensa por separado.

De este modo, el equipo negociador de Elkarrekin Podemos compuesto por Lander Martínez, Cristina Macazaga, Joserra Becerra y Rosa Martínez "informará sobre el acuerdo presupuestario" a partir de las 10.30 horas en el Parlamento Vasco.

Una hora después será el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, quien comparecerá ante los medios de comunicación para "explicar el acuerdo presupuestario".

El acuerdo permitirá al Gabinete de Iñigo Urkullu contar con nuevos Presupuestos en el que será su último año de legislatura después de que en el presente ejercicio se viera obligado a prorrogar las cuentas de 2018.