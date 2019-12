Javier Losada apunta a introducir cambios en la Constitución siempre que haya "diálogo y consenso"

Cree que esta Carta Magna no es "inmutable" y que cuando existe "un conflicto" en la sociedad se puede abrir esta vía para "dar solución" al problema social, ha asegurado Losada este domingo -dos días después del 41 aniversario de la aprobación de la Constitución española- en una entrevista en el canal gallego de Radio Nacional (RNE) recogida por Europa Press.

El delegado del Gobierno recuerda que, en su momento, este documento fue "radical" por introducir la garantía de derechos a la sanidad, al trabajo, a la vivienda y al bienestar. Cree que a día de hoy sigue dando respuesta "a los cambios sociales", pero "eso no significa" que por el "devenir de la sociedad, de nuevos derechos, demandas y aspiraciones" no pueda ser cambiada.

Al ser preguntado por la demanda de algunos partidos políticos de un Estado plurinacional, Losada ha respondido que en este sentido "hay buscar el consenso, el diálogo" y "mirar al futuro". Ha explicado que los primeros artículos de este documento organizan el territorio español, pero reconoce que los estatutos de las autonomías contemplan "otras construcciones" y también son hijos de la Carta Magna.

NEGOCIACIONES CON PARTIDOS INDEPENDENTISTAS

La idea es que la Constitución se adapte a los nuevos tiempos y no olvida que gracias a ella se pudieron conformar gobiernos "de derechas, de izquierdas, en coalición o de independentistas" a lo largo de estos 41 años, algo que se volverá a producir en la nueva investidura.

Sobre esto, y debido a las críticas vertidas por partidos como el PP sobre las negociaciones con partidos independentistas, ha dejado claro que todos los acuerdos que se intentan establecer a día de hoy con, por ejemplo, Esquerra Republicana (ERC) "son para la gobernabilidad, transparentes, públicos y dentro de la ley".

El delegado del Gobierno también ha rememorado cuando "anteriores Gobiernos del PP consideraban que los partidos independentistas tenían toda la legitimidad si actuaban dentro de la legalidad". Critica que los populares tengan "dos varas de medir" y en caso de que consideren que no se puede pactar con ERC, Losada anima al PP a "favorecer" la investidura y "no bloquearla".

RELACIONES CON LA XUNTA

Respecto a la relación entre la Administración nacional y la autonómica, el representante del Gobierno en Galicia la ha definido como "de total lealtad y colaboración", a pesar de que se trate de "dos partidos muy diferentes desde el punto de vista ideológico" y de lo que quieren para la Comunidad.

Valora la "colaboración" que se da en la mayoría de casos como en los asuntos de "financiación", políticas contra la violencia de género, infraestructuras, etc, pero también interviene cuando "Feijóo dice alguna cosa que no es verdad" o cuando no está de acuerdo con él.

En el caso de la llegada del AVE a Galicia, Javier Losada insiste en que el Gobierno de Pedro Sánchez "cumplirá con los plazos y los compromisos" que había establecido el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

De hecho, sostiene que todas las obras "están en marcha" y los plazos "se cumplirán semana arriba semana abajo", "a pesar del bloqueo y parón" que sufrieron durante "el tiempo que Ana Pastor" fue ministra de Fomento. Por lo que, "en el año 2020" se realizarán las pruebas y "si son positivas" el AVE "se pondrá en marcha".

PREOCUPACIONES

En la entrevista también se ha tratado el asunto del narcotráfico en Galicia. A juicio de Javier Losada la incautación de unos 3.000 kilogramos de droga en un submarino hace dos semanas revela que "va a cambiar mucho la forma de vigilar y luchar" contra este fenómeno.

Ese y otros temas relacionados con la "sanidad, el empleo, la atención a la dependencia o la igualdad" se encuadran dentro de las "preocupaciones" del delegado por la Comunidad.