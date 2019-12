Un ensayo clínico de prevención de la demencia necesita 200 voluntarios en Barcelona

El Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y el Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC) de la Fundación Pasqual Maragall buscan 200 voluntarios que quieran participar en un nuevo ensayo clínico para la prevención de la demencia.

Se trata de un estudio que quiere evaluar un nuevo enfoque para frenar el declive cognitivo en estadios previos a la demencia. Los detalles del proyecto ‘Pensa’ los darán a conocer los doctores Rafael de la Torre, en representación del IMIM, y José Luis Molinuevo por el BBRC, el próximo miércoles, 11 de diciembre, en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

El proyecto ‘Pensa’ (Prevention of cognitive decline in ApoE4 carriers with Subjective Cognitive Decline after EGCG and a multimodal intervention) propone una intervención multimodal en los hábitos de vida (dieta, actividad física y estimulación cognitiva) de los voluntarios y la ingesta del complemento dietético epigalocatequina galato (EGCG), un compuesto natural del té verde que, en estudios anteriores, ha demostrado efectos positivos en la función cognitiva.

El proyecto ha recibido una subvención de un millón de dólares de la Alzheimer’s Association de Estados Unidos, y se enmarca dentro del proyecto mundial de prevención primaria World Wide Fingers.