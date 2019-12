El programa del Suministro Mínimo Vital ha ayudado ya a 1.751 familias con el recibo del agua

Según los datos propios del Ayuntamiento y como señala este en una nota de prensa, Fernández subraya que en el Gobierno local entienden el agua como "un derecho básico de la ciudadanía", por lo que han puesto sus recursos a disposición de "las familias con más dificultades" para evitar así que se produzcan cortes de agua por impago.

De esta forma, la concejala de Servicios Sociales destaca la colaboración entre la empresa municipal y la delegación que dirige, así como el trabajo que ha realizado el personal técnico para llegar a los usuarios con más problemas para hacer frente a las facturas, y afirma que a lo largo de estos dos años han notado un descenso en las ayudas dadas por la Delegación para el pago del agua.

"Con este tipo de ayuda evitamos que las familias tengan que ir todos los meses a solicitar la ayuda y agilizamos los trámites burocráticos, por lo que el balance no puede ser más que positivo", remarca.

Este programa se puso en marcha en octubre de 2017 y en los primeros tres meses de vida se concedieron 303 solicitudes. Durante el año siguiente, el número de solicitudes aprobadas fue de 734, y en 2019, de 714, si bien quedan 213 solicitudes por valorar y que harán que aumente esta cantidad cuando haya finalizado diciembre.

El Ayuntamiento apunta que los motivos más frecuentes de denegación de solicitudes a las personas demandantes suelen ser que superan la renta per cápita, que no llegan a la puntuación establecida en el baremo de exclusión, que mejoran su situación económica o que no acuden a la cita.

En cuanto a las facturas subvencionadas hasta el momento, el número asciende a 7.517 a fecha 4 de diciembre. Esto supone que Aguas de Cádiz ha aportado una cuantía total de 322.430 euros a los que hay que sumar los 128.967 euros del propio Ayuntamiento en concepto de tasas de gestión de residuos. En total, la cuantía destinada a asegurar el consumo de agua a estas familias asciende a 451.397 euros.

Con este pago, el Consistorio puntualiza que se garantiza el derecho humano al agua, que Aguas de Cádiz ha cuantificado en 100 litros por persona y día, siguiendo las recomendaciones hechas por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Defensor del Pueblo Andaluz.

Como recuerda la presidenta de Aguas de Cádiz, la ciudad "es pionera en una medida que ayuda a una familia vulnerable económicamente a que, una vez aprobada su solicitud por los servicios sociales, pueda tener esta necesidad vital cubierta sin tener que acudir periódicamente a las dependencias de los Servicios Sociales".

Cabe recordar que se trata de un procedimiento único que mejora el sistema cualitativa y cuantitativamente, ya que se subvenciona el pago de los conceptos bonificables de la factura durante un período inicial de 12 meses revisable a los seis a partir de la fecha de aprobación de la ayuda solicitada.

El programa corre a cargo al fondo Social Solidario de Aguas de Cádiz y las personas o familias empadronadas en la ciudad que se encuentren en situación de exclusión social pueden acudir a Aguas de Cádiz, a la Delegación de Asuntos Sociales de la Calle Zaragoza y a los centros de servicios sociales de La Laguna y de la Barriada de La Paz para pedir información y solicitar la valoración previa necesaria para acogerse a este programa.

SOLICITANTES

Esta ayuda la pueden solicitar unidades familiares en exclusión social, así como las familias en las que todos sus miembros, una vez cumplidos los requisitos económicos, se encuentren en algunas de las siguientes situaciones: pensionista de incapacidad absoluta o gran invalidez, pensión no contributiva por invalidez, pensionista de jubilación, cuidador de persona dependiente, mayor de 60 años, cónyuge a cargo de pensionista de jubilación o persona con incapacidad y mayores de 52 años en desempleo de larga duración.

Por otra parte, Aguas de Cádiz continúa con las alternativas previstas para el abono de las facturas y siguen vigentes otras medidas para paliar los problemas transitorios económicos, como los aplazamientos, los fraccionamientos y lo planes de pago personalizados.