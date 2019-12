El PPCV denuncia que Oltra "delega" en los ayuntamientos la construcción de residencias sociales

La portavoz 'popular' ha denunciado en un comunicado que Oltra "delega toda su gestión en los ayuntamientos por su propia incapacidad para gestionar". Así, ha censurado que "Oltra delegó la dependencia, la atención de los servicios sociales y ahora intenta colar bajo mano, con premeditación y alevosía, la construcción de las residencias de mayores a través de una enmienda de adición en la Ley de Acompañamiento para 2020".

Según ha explicado el PPCV, la propuesta presentada por los tres grupos del Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem- "delega en los ayuntamientos la construcción de centros públicos de servicios sociales, tanto de atención primaria específica como de secundaria".

Bastidas ha remarcado que la "mala gestión de Oltra ha provocado que la Comunitat Valenciana esté un 50% por debajo de la media nacional en plazas residenciales".

"No tiene modelo, no sabe qué hacer y por eso se quita responsabilidades de encima buscando a quien echar la culpa cuando no funcione", ha aseverado. "Es el sistema de gestión "made in Compromís" de tirar balones fuera, utilizado por su colega Marzà con el plan Edifiqueu que delega en los municipios la responsabilidad de la construcción de centros escolares", ha añadido.

Según ha asegurado Bastidas, "el modelo social de Oltra es un fraude y un caos total en la gestión". En este sentido, ha defendido que "esta enmienda que cambia la normativa viene a demostrar que el modelo que criticaba del PP antes de 2015 era el modelo correcto". "Oltra se ha convertido en la mejor abanderada del modelo de residencias que puso en marcha el PP y que tanto atacó", ha señalado.

"La gestión social de Oltra es un fracaso, dando bandazos en sus políticas que solo generan incertidumbre, inseguridad y mucha irresponsabilidad porque los afectados son nuestros mayores que en muchos casos se encuentran desamparados", ha asegurado Bastidas.

Por último, ha criticado que Oltra adopta esta medida "porque faltan plazas, los contratos se adjudican tarde y mal, hay impagos, precariedad, reclamaciones al Síndic de Greugues, otras plazas quedan desiertas por la inseguridad jurídica, carencias del sector sin resolver".

"Oltra vacía de competencias la Conselleria delegándolas en los ayuntamientos pero se llena de asesores", ha denunciado, y ha criticado que la vicepresidenta del Consell "es incapaz de poner orden porque no sabe cómo gestionar".