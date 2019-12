Defensor del Paciente ve "peligrosa" la posición de la Sociedad de Pediatría respecto a la "inviabilidad" de Verín

En concreto, a esta asociación le "asombran y preocupan las declaraciones de la Sociedad de Pediatras de Galicia en la que avalan la no viabilidad de Verín".

Con ello, advierte, "se responsabilizan públicamente de los sucesos que puedan acaecer a las parturientas y bebés, ya que parece obvio que se ponen al lado de la administración olvidando un peligro latente, en la distancia de una hora para parir".

"Estas manifestaciones no son propias de los que deben velar no por los recortes si no por la seguridad de madres y bebes", recalca el colectivo a través de un breve comunicado remitido a los medios.

La decisión del Sergas de cerrar el paritorio de Verín, medida para la que se basa en informes de carácter técnico, ha provocado gran contestación social y política.