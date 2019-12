El PP acusa a Sánchez de utilizar la Constitución para "blanquear" su negociación con ERC

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, acusó este sábado al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de utilizar la Constitución para "blanquear" su negociación con quienes quieren "hacerla añicos", en referencia a ERC, cuya abstención están negociando los socialistas.

En declaraciones a los medios de comunicación en Málaga, Montesinos denunció que, durante la conmemoración del Día de la Constitución, Sánchez "trataba de utilizar" la celebración para "blanquear su negociación" con los independentistas de cara a su investidura.

Mientras Sánchez celebraba la vigencia de la Carta Magna, argumentó, aquellos a quienes ha elegido como potenciales socios "lo que hacían era desprestigiar la Constitución, atacar la Constitución y decir que quieren acabar con la soberanía nacional y con la igualdad de todos los españoles". A su juicio, lo que pretenden los partidos independentistas es "destruir" aquello que permite a los españoles ser "iguales en derechos y en obligaciones".

Montesinos aseguró que Sánchez "sigue siendo el señor del 'no es no'", como muestra su negativa a asumir responsabilidades políticas por el caso de los ERE, sin "nada que decir de que tres de sus ministros formaron parte del Gobierno de los ERE". También es "el señor del 'no es no' ante los últimos y demoledores datos del paro", que son los peores de un mes de noviembre desde 2013 aunque él "no dice nada" y, sobre todo, "no hace absolutame te nada" para revertir los "signos de crisis económica que ya están ahí".

También lo es, concluyó, para "no devolver la llamada" al líder del PP, Pablo Casado, cuyas propuestas de pactos de Estado "desdeña" mientras parece "feliz" de negociar con quienes quieren "destruir la Constitución".