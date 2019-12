'The Levitants' despiden Valladolindie con la presentación de su último trabajo, 'Enola', el próximo 28 de diciembre

El trío conformado por Sergio (voz y guitarra), Dani (batería) y Juan (sintetizadores y coros) presenta una propuesta musical "oscura y vertiginosa" que "redefine" las bases del dark-rock llevándolo a "una nueva dimensión" con una propuesta "inédita" debido a su formato (sin bajo).

El pasado 20 de septiembre, 'The Levitants' lanzaron 'Enola', además del videoclip del tema 'From the other side (Driving)', dirigido por Raul Allen, dibujante español de fama internacional que desarrolla su trabajo en el mundo de cómic, prensa, publicidad y libros como Marvel y DC Comics entre otros.

Aunque parten de cero con 'Enola', ya comenzaron a adoquinar el camino de su éxito con piezas anteriores como 'Coimbra', un aldabonazo que les aseguró miles de seguidores y confirmaciones en festivales. En lo personal, con la extraña peripecia de Sergio, que, a sus 14 años, y tras una adolescencia conflictiva se encuentra con dos opciones: reformatorio a 1.000 kilómetros de casa o seminario católico a 200. Finalmente, opta por el seminario, donde sufre una revelación: una guitarra le indica su futuro musical.

La historia de la banda comienza hace unos años en el garaje de Dani (batería) antes de llegar a la final de varios concursos a nivel nacional y al primer premio de Norterock, ser descubiertos por Javier Vielba -Arizona Baby, El Meister, Corizonas- y grabar con él como productor un primer disco, 'Gravity for the Masses'.

Gestado en una casa alejada de la civilización donde el trío experimenta con música, meditación y otros elementos y realizado en 2108 en los Estudios Dobro, bajo la producción de Javier Nieto -técnico de Ángel Stanich, Arizona Baby-, 'Enola' llega precedido de cuatro singles -'Suicide', 'Red Lines', 'Kolmanskop' y 'From the Other Side'- y albergando nuevos temas como el central 'Enola' o 'Adult Life'.