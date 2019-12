La delegada del Gobierno en Asturias defiende la armonización fiscal para evitar la competencia entre CCAA

Así lo ha señalado Delia Losa en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la constitución de las Cortes Generales esta semana y las negociaciones para la conformación de un Gobierno tras las elecciones generales del 10 de noviembre.

Además, la representante del Ejecutivo central en el Principado considera que el debate sobre el modelo de financiación autonómica "es vital" para las comunidades. "Estamos hablando de que el actual modelo necesita revisión", incide, resaltando que "es fundamental la formación de un Ejecutivo que cuente con estabilidad parlamentaria para poder sacar la reforma de la financiación adelante".

Losa ve necesario que un nuevo modelo garantice "los principios de equidad y solidaridad y que, además de la población, se tenga en cuenta a la hora del reparto de recursos, variables que influyen de forma muy importante en el coste de los servicios como el envejecimiento demográfico o la orografía".

Igualmente, incide en que la reforma del modelo de financiación "debe abordarse y negociarse de forma multilateral, buscando el mayor consenso posible en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera".

EL 0 A 3 AÑOS UNIVERSAL Y GRATUITO, VIABLE A CORTO PLAZO

En cuanto a la regulación estatal de servicios y prestaciones vinculadas con el reto demográfico y la lucha contra la pobreza, la delegada del Gobierno cree viable "a corto plazo" que la etapa de 0 a 3 años sea universal y gratuita, y no ve "problemas" en aplicar un Ingreso Mínimo Vital.

"Estos asuntos también dependen de que haya un Gobierno estable", matiza, añadiendo que el preacuerdo entre PSOE y Podemos para su formación, "sí establece un impulso decidido hacia la universalización y la gratuidad de la educación en la etapa de 0 a 3 años", por lo que "sí" lo ve "viable a corto plazo".

Tampoco ve "problemas", dice, en que "se pueda aplicar un Ingreso Mínimo Vital, porque el PSOE lo recoge en su programa electoral y Podemos plantea una medida similar para que todas las familias puedan tener unos ingresos mínimos para vivir".

"Considero que es la siguiente frontera que tenemos que conseguir en nuestro Estado del Bienestar, porque no podemos convivir con las cifras de desigualdad y pobreza que existen en España", argumenta.

GOBIERNO SOCIAL Y TRANSICIÓN JUSTA

En esa línea, la delegada del Gobierno ha afirmado que "un Gobierno presidido por Pedro Sánchez va a apostar por el bienestar social" y sostiene que "la reforma laboral no se ha derogado por falta de apoyos en el Congreso de los Diputados, las pensiones no se han podido subir aún porque no hay un Gobierno estable y la Ley de Igualdad Salarial es una absoluta prioridad para el PSOE". "Estoy segura que los tres asuntos estarán en la agenda del Gobierno", ha dicho.

Sobre los planes para la transición energética, Losa ha incidido en que tanto el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, como la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, "han manifestado reiteradamente su compromiso con una transición justa que garantice el futuro de las regiones afectadas".

LA CIUDADANÍA NO ENTENDERÍA UNAS TERCERAS ELECCIONES

Con asuntos de este calado sobre la mesa, Delia Losa considera que "la ciudadanía no entendería que se convocasen unas terceras elecciones cuando en las dos últimas elecciones generales ha habido un claro vencedor".

Lamenta, la delegada del Gobierno, la "falta de disposición de algunos representantes políticos a apoyar la formación de un Gobierno por parte del partido más votado". Al respecto, considera que esa actitud "de alguna manera muestra una debilidad del sistema electoral que es preciso solucionar". "No se puede permitir que la gobernabilidad de un país esté al albur de los intereses de grupos políticos que no han obtenido representación suficiente como para ser una alternativa", apuntilla.

Con todo, ante las diversas posibilidades de acuerdos que se deriven de las negociaciones, Delia Losa afirma que lo que Asturias necesita "es que haya un Gobierno progresista y estable cuanto antes". Por eso, apela a la "responsabilidad a todas las formaciones políticas sin exclusión para que no impidan a la fuerza más votada formar Gobierno".