Antoine Lamarck viaja a lo largo de sus recuerdos en su nuevo poemario de la mano del imaginario de Oz

El libro, editado por Zoográfico, es un poemario autobiográfico donde el autor repasa, poema a poema, el paso a la vida adulta desde los primeros recuerdos de la infancia, centrándose en los hechos "más duros" que le ha tocado vivir y como ha ido recubriéndose "de una coraza metálica" que le proteja del dolor.

El poemario hace una metáfora con el mundo de Oz que le fascinó cuando era niño, según reconoce el propio Lamarck, quien en una entrevista a Europa Press explica que tanto la idea de hacer un poemario autobiográfico como de utilizar este imaginario surgieron del poema 'El Hombre de hojalata II', durante cuyo proceso de escritura apreció "las similitudes" que existen entre como se configura la forma de ser a través de los años, como se van generando "capas defensivas que protejan del dolor emocional" y como "a base de capas y más capas al final acaba pareciendo" que se carece de corazón, como le ocurre a El Hombre de Hojalata.

Las alusiones a la infancia en los poemas que Lamarck recoge en este libro no están exentas de "nostalgia" hacia "las cosas buenas de la vida", ya que a juicio del escritor, "la infancia es la mejor época de la vida". "Cuando eres pequeño quieres ser mayor y cuando ya eres mayor, que ya has probado las dos cosas, quieres ser pequeño", reconoce.

El poemario se divide en tres partes, una primera específicamente alusiva a la infancia, una segunda a la muerte de su madre y una tercera a la última etapa de su vida, desde que conoció a su pareja hasta el nacimiento de su primer hijo, con lo que el libro adopta un concepto de "viaje a lo largo" de sus recuerdos en paralelo al "Road trip en toda regla" que supone, a su juicio, El Mago de Oz.

KANSAS

La contraposición del color de Oz con el tono sepia "hermoso pero triste" de la Kansas de Dorothy sirve al poeta para jugar en su libro, en el que la fotografía acompaña a los versos, un proceso creativo cuyo mérito Lamarck atribuye a su editor, Rodrigo Córdoba. "Él es el genio creativo en este aspecto, las ideas que iba teniendo Rodrigo se ajustaban perfectamente a la idea que tenía yo para el libro, ha sido una experiencia muy bonita", ha apuntado.

'Vida y Muerte de El Hombre de Hojalata' cuenta con prólogo de Jorge Molinero, quien además sirve de inspiración en algunas de las páginas del libro, al igual que otros poetas vallisoletanos como Rodrigo Garrido Paniagua o Roberto Ruiz Antúnez, de los que Lamarck reconoce "lo mucho" que ha aprendido, así como del resto del entorno poético de la iniciativa 'Susurros a pleno pulmón'.

"No sería capaz de escribir lo que escribo si no fuera por todo lo que he aprendido de ellos. Además de disfrutar de su escritura, tengo la suerte de poder disfrutar de su compañía, de sus consejos y críticas, de sus recomendaciones literarias y, por supuesto, de las conversaciones tomando cañas, esas que salvan el mundo, no sé si el de todos, pero sí el nuestro", ha apostillado.

Nacido en Valladolid en 1980, Antoine Lamarck ha publicado los libros 'Mapas de libertad' (2015), 'La fábrica' (2017) y 'Vida y Muerte de El Hombre de hojalata' (2019), todos ellos con el sello Zoográfico.