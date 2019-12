MásJaén.-El Centro Cultural Baños Árabes acogerá los próximos domingos un espectáculo sobre la Navidad en el mundo

Así, durante estas representaciones los menores que asistan podrán viajar a distintos territorios para conocer sus costumbres, historia y leyendas. Al término de cada actuación se celebrará un taller creativo en el que los asistentes tendrán la oportunidad de dar rienda suelta a su imaginación, "creando algo con sus propias manos a partir de lo aprendido anteriormente".

Con esta fórmula, los participantes podrán descubrir las tradiciones y la esencia de estas fiestas en países como Perú, Rusia, Italia, Noruega, Polonia, Japón e India, tal y como ha explicado en un comunicado la Diputación.

Estas son algunas de las más de 20 actuaciones que este año están incluidas en el programa Palacio de Invierno de la Diputación, que se inició el pasado jueves con el concierto del cantautor Alis y que seguirá en las próximas semanas con más música, teatro, veladas poéticas y exposiciones tanto en el Centro Cultural Baños Árabes como en el Palacio Provincial de la Diputación.

Entre otras, están previstos para los próximos días los conciertos con marca, en los que este año actuarán los Campanilleros de Vilches, el Coro Romero Virgen de la Cabeza de Huesa, la Escuela de Danza de Canena o el grupo Panaceite. También tendrán cabida el concierto de 'The five bells' (26 de diciembre), la cantante María Guadaña (2 de enero) y el bajista Pepe Bao (9 de enero para cerrar el programa), a los que hay que añadir la representación de dos obras premiadas de la compañía La Líquida, que el 19 de diciembre presentará el espectáculo 'Oh vino!' y el sábado 21 'Hambre', y también la velada poética que tendrá lugar el 8 de enero con Ana Rossetti y Guillermo Fernández Rojano.

Además, Palacio de Invierno incluye cuatro exposiciones que se podrán visitar durante estos próximos meses: 'Narradores de historia', la colección de arte de la Fundación Coca Cola; una muestra sobre el 30 aniversario del pintor torrecampeño Manuel Moral y otra más fotográfica sobre conventos de clausura promovida por el periódico Viva Jaén en el marco del programa Jaén genuino, todas ellas en el Centro Cultural Baños Árabes. A estas tres exposiciones se sumará la ya tradicional en estas fechas de las obras finalistas del XXXIII Premio de Pintura Emilio Ollero en las Salas de Exposiciones de la Diputación.

La venta de entradas para asistir a algunos de estos espectáculos se hará a través del portal '