Un hombre abofetea a una policía y ella devuelve el golpe: "¿Quién es usted para pegarme?"

Un hombre fue detenido en Argentina después de lanzar una bofetada a una agente de Policía en la localidad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. La policía devolvió el golpe y recriminó al agresor su acción: "¿Quién es usted para pegarme?".

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de noviembre. El agresor, motorista, y otra persona mantenían una discusión de tráfico cuando la agente, Jenifer del Rosario Correa, acudió para mediar. Se inició entonces una discusión entre el motorista y la agente de la ley, que desembocó en la agresión.

Correa reaccionó con rapidez: "¿Qué hacés? ¿Qué me pegás? El maleducado es usted. ¿Quién es usted para pegarme a mí?" y le devolvió la bofetada.

Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, relató los hechos en su cuenta de Twitter: "No es un hombre rebelándose a la autoridad, es un hombre pegándole a una mujer. Repudio este acto cobarde y violento donde se ve que la violencia machista no tiene límites. Mi solidaridad con Jenifer, oficial de San Nicolás que sufrió este ataque, con quien me reuniré el lunes".

Posteriormente, el propio Ritondo reveló que el hombre había sido detenido, mientras que la agente Correa ha sido ascendida al rango de sargento.