La razón por la que la reina Isabel II exige siempre cubitos de hielo redondos

La reina Isabel II es conocida por varias manías y normas cuando de gastronomía se trata. Este 2019 han salido a la luz varias de estas, realizadas bien por la seguridad de la monarca o, directamente, porque trata de evitar que se sepan sus preferencias culinarias para que no le ofrezcan siempre lo mismo.

Una de sus exigencias es llamativa y la ha dado a conocer The Independent, que se hace eco de lo que se cuenta en el libro de Karen Dolby titulado Queen Elizabeth II’s Guide to Life. En él se cuenta que la reina tiene una serie de normas en la mesa entre las que se incluye que nadie le sirva otro tipo de hielo en la bebida que no sean esférico.

La reina de Inglaterra odia los hielos tradicionales, explica Karen Dolby, y exige siempre los esféricos porque no tintinean tanto en el cristal de sus copas. Esta exigencia se extiende a todas las bebidas, para ella y el resto de invitados, que se sirven en sus residencias.

El escritor Brian Hoey, biógrafo no oficial de la reina, también ha escrito sobre esto, destacando que se trata de una de las grandes manías de Isabel II. Llegó hasta tal punto su odio por el sonido del hielo que el príncipe Felipe creó una máquina de hielo que producía pequeñas bolas del agrado de la reina por ser mucho menos ruidosas.