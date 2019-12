La patronal asturiana sostiene que las cuentas del Principado "no son" lo que Asturias necesita

Así, ante la aprobación del proyecto de ley de presupuestos para 2020 por el Ejecutivo del Principado y el inicio de su tramitación parlamentaria, el presidente de la patronal asturiana no tiene una opinión favorable a las cuentas "a falta de un análisis más profundo".

"Nuestra primera impresión es que estos no son los Presupuestos que Asturias necesita en este momento. Durante las crisis, éramos comprensivos con la contención de la inversión en favor de un mayor gasto social, pero esto no puede prolongarse indefinidamente. Porque no nos lo podemos permitir", apunta.

Según Feito, la comunidad no puede seguir un año más "sin apostar decididamente por la promoción económica, por la I+D+i, por la internacionalización, y por una inversión en infraestructuras que frene y revierta su deterioro".

"No podemos seguir sin un ajuste en la fiscalidad que nos equipare a otras regiones mejor tratadas en materia tributaria. No nos cansamos de insistir en que la mejor política social estriba en impulsar la actividad económica, el empleo y la competitividad de la economía", añade.

De este modo, considera "desalentador ver cómo año tras año, ejercicio tras ejercicio, invocando la necesidad de atender compromisos públicos, hay prioridades repetidamente atendidas mientras parece que no importa el generador real y principal de los ingresos públicos: las empresas; que con su actividad originan la corriente impositiva que financia gasto público corriente, inversión, protección social, políticas de diferentes objetivos".

"En los próximos días, y una vez analizados en profundidad, presentaremos las acciones y medidas que, nuestro juicio, deberían incluir unos Presupuestos para Asturias", concluye.