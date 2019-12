Greta Thunberg, en Madrid: "La gente está sufriendo y muriendo por la crisis climática. No podemos esperar más"

Ante unos 400 medios, nacionales y extranjeros, y un pequeño grupo de activistas medioambientales que no han querido perderse la oportunidad de verla de cerca, Greta Thunberg ha dado este viernes su primera rueda de prensa en España. La joven sueca se ha mostrado orgullosa de que la lucha que está llevando a cabo por el clima haya contribuido a concienciar a la opinión pública pero ha lamentado que a nivel político no esté teniendo efectos.

"Llevamos un año manifestándonos y no ha pasado nada. Nos gustaría que los Gobiernos tomasen medidas. La gente está sufriendo y muriendo por la crisis climática. No podemos esperar más", ha clamado, en un evento celebrado en La Casa Encendida de Madrid que ha durado media hora.

Greta, que ha dicho ser "solo una activista climática más, una pequeña pieza de algo más grande", ha afirmado que motivar a la sociedad supone "un paso importante en la dirección correcta, pero ni de lejos suficiente". "Las emisiones de CO2 no se han reducido. Incluso han aumentado", ha denunciado y ha criticado a aquellos líderes negacionistas. "Algunas personas quieren que todo siga igual. Les da miedo el cambio y por eso intentan silenciarnos", ha afirmado.

En el acto han participado también la activista de Juventud por el Clima-Fridays For Future España Shari Crespi; Vanessa Nakate, de FFF Uganda, y el coordinador de internacional de Juventud por el Clima–FFF España, Alejandro Martínez, moderados por Tomás Castillo, coordinador de prensa de Comunicación de la organización. Todos ellos han coincidido en reclamar acciones urgentes contra el cambio climático porque sus efectos no son cosa del futuro. "En países como Uganda estamos sufriendo gravísimas inundaciones", ha alertado.

El evento ha empezado sobre las 16.40h pero ya desde al menos dos horas antes, los periodistas hacían cola para recoger la acreditación a las puertas del edificio.

Gran expectación ante su llegada

Greta llegaba a Chamartín pasadas las ocho y media de la mañana, en un tren procedente de Lisboa que tarda diez horas en hacer el trayecto entre ambas capitales. Acompañada por su padre, ya allí tuvo que ser escoltada por la Policíapara poder salir de la estación ante el medio centenar de periodistas y la decena de cámaras que se agolpaban frente a su vagón. En la sala principal también la esperaban un grupo de simpatizantes y curiosos.

La activista de 16 años abandonaba la instalación sin hacer declaraciones pero posteriormente reconocía a través de su cuenta de Twitter que no se esperaba la expectación que había suscitado. "No pensé que nadie me vería. De todas formas es genial estar en España", tuiteba.

Antes de la rueda de prensa prevista, la adolescente sueca se pasaba por sorpresa por la Cumbre del Clima que se está celebrando en Ifema. Allí ha recorrido la Zona Verde, destinada a la sociedad civil, y la Zona Azul, en la que se celebran las sesiones de negociación entre las delegaciones de los diferentes países. Después se ha unido a los Jóvenes por el Clima llegados de todo el mundo a la COP25 en la sentada silenciosa que han protagonizado para protestar por la falta de acción y ambición real en la lucha contra la emergencia climática.

La apretada agenda de la joven para esta jornada culmina con su participación esta tarde en la Marcha por el Clima, convocada por organizaciones como Juventud por el Clima-Fridays for Future España y Cumbre de los Pueblos. La cita cuenta con el apoyo de cientos de organizaciones internacionales.

A la espera de nuevos acontecimientos, se espera que Greta vuelva a ser vista por la Feria de Madrid el lunes. Allí está programado que poco antes de las dos de la tarde participe en un acto organizado por Unicef.