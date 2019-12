Mazón reprocha a Puig su defensa del Estado federal en el acto del Día de la Constitución

"Plantear hoy un Estado Federal me parece una irresponsabilidad. Además, es el peor momento para hacerlo", ha señalado Mazón, quien ha recordado que Ximo Puig es precisamente el máximo representante del Estado en la Comunitat Valenciana.

"Hemos vivido el mejor momento de la historia de España sin ninguna duda. No es momento ahora para salir con ocurrencias como un Estado federal, que me da la sensación que ni siquiera todo el Partido Socialista comparte, cuando algunos están poniendo en tela de juicio nuestra propia Constitución y nuestra propia unión", ha manifestado el presidente de la Diputación de Alicante.

Y ha añadido: "Discrepo en el tiempo, discrepo en el fondo y discrepo en la forma en la que se ha hecho esta declaración", ha apuntado Mazón tras finalizar el acto.

"En el tiempo, porque precisamente ahora es cuando se está dilucidando el Gobierno de España y se está negociando con gente que no quiere la unidad de España. Es un error que hoy, que estamos celebrando el Día de la Constitución, se quiera hablar de más barreras entre los españoles, en vez de hablar de reforzar la Constitución y de estar más unidos", ha destacado el presidente de la institución provincial.

"Es también un error desde el punto de vista del fondo y de la forma hablar de un Estado Federal en estos momentos, cuando hemos alcanzado los más altos grados de autogobierno. El estado de las autonomías ha llegado a su absoluto desarrollo. Lo que hay que hacer es que funcione bien y que esté bien financiado", ha asegurado.

Carlos Mazón ha insistido en que "en el Día de la Constitución lo importante es lo que nos une, no lo que nos separa. No es momento de hablar de más barreras entre los españoles, de más desuniones".

Asimismo, el presidente de la Diputación ha recalcado que "no somos partidarios de la España federal, no es buena para España, no es buena para la provincia de Alicante y no es buena para la unión de los españoles. Siempre voy a estar en contra de las cosas que separen más a los españoles".

"¿Cuál será el siguiente paso?", ha preguntado Mazón, quien ha alertado de que "si pasamos a un estado federal vamos a encontrar más barreras entre las comunidades y más barreras entre los españoles. ¿Es que esto no va a acabar nunca?", ha lamentado. El presidente de la Diputación, quien no ha aplaudido el discurso, le ha trasladado personalmente su malestar al propio 'president' tras finalizar el acto.