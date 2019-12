PP de Jerez afea al PSOE ser "incapaz" de aprobar un presupuesto por segundo año consecutivo

La concejal popular Almudena Martínez reprocha en un comunicado esta "incapacidad manifiesta" del PSOE de Mamen Sánchez que tiene a la principal ciudad en población de la provincia y quinta de Andalucía con el presupuesto de 2018, habiendo ya admitido que 2020 no entrará con su presupuesto en vigor, siendo así "el segundo año consecutivo que el PSOE no saca adelante unas cuentas".

"Al igual que el PSOE de Pedro Sánchez ha sido incapaz de aprobar un Presupuesto y aún mantiene las cuentas que en 2018 dejó aprobadas el Partido Popular, el PSOE de Mamen Sánchez deja clara su falta de capacidad y de voluntad por dotar a Jerez de un presupuesto ajustado a la realidad", argumenta.

Como indica Martínez, a pesar de los continuos intentos de Mamen Sánchez de "echar las culpas a los demás", la única responsable de que Jerez comience 2020 de nuevo sin presupuestos "no es más que suya".

"No solo no es capaz, sino que además su soberbia le impide buscar la colaboración y complicidad de otros partidos y, lejos de eso, no pretende sino la discriminación al Partido Popular, el principal partido de la oposición, a quien se ha negado a facilitar un solo número del Presupuesto, algo que sí ha hecho con el resto de partidos", afirma la edil popular.

La concejal popular resalta que "lo peor de esta ineficacia y falta de voluntad del PSOE de Mamen Sánchez la están pagando cara los jerezanos", con una subida del paro, con pérdida de oportunidades, con aumento del período medio de pago a proveedores y "un sinfín más de rémoras económicas que están lastrando el futuro de Jerez".