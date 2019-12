Camila Morrone, la actriz y novia de Leonardo DiCaprio, defiende la diferencia de edad entre ellos

Ya se ha vuelto alguna que otra vez viral una gráfica que hizo el usuario del portal Reddit TrustLittleBrother en el que mostraba la edad de Leonardo DiCaprio desde los 24 hasta este año (hace un mes que cumplió los 45) y las edades mientras tanto de todas sus novias en este tiempo.

El resultado es esclarecedor: el actor jamás ha tenido una pareja que superase los 25 años, edad que solo alcanzaron durante el noviazgo Bar Rafaelli, Kelly Rohrbach y Nina Agdal y momento en el que se fue al traste la relación.

Leonardo Dicaprio deja a su novias a los 25 años, aquí las estadísticas. Flipo. pic.twitter.com/yN21DYIfcC — NIPORWIFI © (@niporwifi) March 11, 2019

Hoy en día, el ganador del Oscar sale con la actriz y modelo argentina Camila Morrone, nacida en Buenos Aires en 1997 (tiene 22 años), que está presentando desde noviembre su nueva película, Mickey and the Bear, y que ha concedido una entrevista a Los Ángeles Times.

En ella, Morrone ha respondido tanto a los que la sitúan como "la nueva Jennifer Lawrence" (vendría por genética, dado que es hija del exmodelo Maximo Morrone y de la actriz argentina Lucila Solá) como a sus detractores, que afirman que todo, audiciones y papeles, lo ha conseguido por ser la novia de quien es -aunque ya encontraba trabajo antes de eso-.

"Creo que cuanto más y más ve la gente la película, voy obteniendo poco a poco un reconocimiento que no tiene que ver con eso. Es frustrante porque siento que soy algo más que con quién salgo", ha declarado al periódico, que pronto se ha prestado a responder la eterna pregunta de la edad.

No hay que olvidar que cualquier gesto de la actriz es mirado con lupa y fue muy criticada por publicar en su Instagram una fotografía de Lauren Bacall y Humphrey Bogart y diciendo sobre ella "Un amor así", lo que algunos trolls entendieron como un apoyo público y explícito a las relaciones con grandes diferencias de edad (en aquel caso eran 24 años de diferencia y, en el de ellos, 23).

"Hay tantas relaciones en Hollywood y en la historia del mundo donde las personas tienen grandes brechas de edad...", se lamentaba Morrone sobre los comentarios que suele tener que soportar, así como que su solución no puede ser más sencilla: "Creo que cualquiera debería poder salir con quien quiera salir".

Las palabras de la actriz que, por sencillas, han vuelto a generar controversia, no son las únicas que han dejado boquiabiertos a sus seguidores, pues ha revelado que le daba vergüenza en sus comienzos en el cine hablar de su pasado en las pasarelas, dado que no querían que las agencias de casting pensaran que era "demasiado sexy para un papel".

Porque para ella estar en un rodaje es una de las mejores experiencias del mundo. "Estar en el set de filmación fue el mejor momento de todos. Es exactamente lo que he querido toda mi vida. No sé por qué he pasado todo este tiempo evitándolo y asustada de hacerlo", ha asegurado Morrone, que actualmente acaba de unirse al reparto de, Daisy Jones & The Six, la serie que prepara Amazon sobre una banda de rock en la escena musical de los años 70.