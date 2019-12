La Miss Ucrania que se quedó sin corona por ser madre demanda al concurso

La modelo Veronika Didusenko, que fue despojada de su título de Miss Ucrania 2018 y eso le impidió, por tanto, concursar después en Miss Mundo, ha decidido demandar al certamen por "discriminación".

Didusenko, según el concurso, violó el contrato con la organización al mentir sobre su situación personal. No pueden presentarse a ninguna de las dos ediciones, la de Ucrania y la de Miss Mundo, mujeres que estén o hayan estado casadas y tengan hijos; la modelo, que tiene un hijo y estuvo casada, negó ambas cosas y logró ser admitida.

La miss reconoció después que había proporcionado datos falsos, pero para poner el foco en la discriminación que suponen estas normas. "A diferencia de lo que ocurría en 1951, en el siglo XXI es inaceptable discriminar a las mujeres, sobre todo por la maternidad", dijo entonces.

Fue cuando decidió lanzar la campaña #RightToBeAMother. Ahora ha escogido como abogados a Ravi Naik, que ha participado en casos tal relevantes como el de Cambridge Analytica, y Marie Demitriou, que participó en la defensa de la atleta sudafricana Caster Semenya.

La modelo asegura que no quiere recuperar la corona, sino "cambiar las reglas". "La razón por la que no se me permitió competir en Miss Mundo después de ganar el título #MissUkraine es porque me había casado y tenía un hijo. Negarme la posibilidad de competir sobre esas bases viola las protecciones contra la discriminación".