La postura de los partidos sobre la reforma de la Constitución: quién está a favor y en contra

41 años ha cumplido hoy la Constitución, la Carta Magna española, que ha vuelto a colocarse en el centro del debate sobre sus posibles cambios, un tema recurrente sobre el que cada partido tiene una postura muy clara.

El PSOE siempre ha defendido la vigencia de la Constitución como "herramienta para solucionar los conflictos sociales y políticos" españoles, y para afrontar también "la crisis territorial", como ha declarado este mismo viernes Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones.

Pero además, el partido socialista también ha defendido pequeñas reformas para, por ejemplo, reducir los aforamientos políticos, impulsar la iniciativa legislativa popular e incluso evitar que se produzcan bloqueos a la hora de investir a un presidente, una situación que se viene repitiendo últimamente en España.

Por su parte, y hoy mismo lo ha dicho, el líder popular Pablo Casado se ha felicitado porque su partido "es el único que no aboga por la reforma" de la Constitución. "La Constitución es la solución a todos nuestros problemas, no el problema".

El PP es el único partido que no ha pedido cambios en la Carta Magna

Hace ya unos meses, Ciudadanos también dio su opinión sobre una posible reforma, que centró en cinco puntos básicos: "Eliminación de aforamientos políticos, elección del Fiscal General, modificación de ciertas competencias territoriales, modificación del Senado y de la Ley Electoral".

Unidas Podemos y Vox, a favor de cambios

"La Constitución no prohíbe no estar de acuerdo con ella", declaró este viernes en el Congreso el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que también ha pedido en numerosas ocasiones "ver y leer los artículos" de la Carta Magna para ver qué cambios podrían realizarse. En su caso, una de las aspiraciones es avanzar hacia un Estado republicano, blindar los derechos sociales y abordar la cuestión de la "inviolabilidad del rey". No obstante, la formación morada ha suavizado mucho ese deseo de reforma en los últimos tiempos. "Los contenidos sociales de la Constitución tienen que ser el eje de los próximos años de Gobierno en España".

Por último, Vox tiene muy clara su postura sobre posibles cambios o reformas en la Constitución: "A Vox le gusta la Constitución del 78, lo cual no quita que haya algunos aspectos que aspiramos a mejorar. La Constitución, como todo producto del ser humano, es mejorable", ha argumentado este viernes Espinosa de los Monteros. Esas mejoras que busca Vox pasan, inevitablemente, por una reducción del Estado de las Autonomías para que el Estado recupere competencias.