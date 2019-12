Las frases de los políticos en el día de la Constitución: "El marco constitucional puede dar respuesta a la crisis territorial"

Los políticos han acudido al Congreso para conmemorar el aniversario de la Constitución en una agenda de actos que arrancó con el izado de la bandera española ante la presencia de las presidentas del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Pilar Llop, en la plaza de Colón.

Acto seguido, los líderes políticos han dejado sus declaraciones en un encuentro con la prensa en el Congreso acerca de sus posturas sobre la reforma constitucional en su 41º aniversario y la situación entre fuerzas de cara a la consecución de acuerdos que garanticen un nuevo gobierno.

Sánchez: "Hay que reivindicar un pacto entre diferentes"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha subrayado este viernes que el marco constitucional actual cuenta con las herramientas para solucionar los "conflictos sociales y políticos" del país y para afrontar también la "crisis territorial y política" que hay en este momento.

En su intervención ante los medios de comunicación antes de la celebración del aniversario de la Constitución, Sánchez ha señalado también que hoy es un buen momento para reivindicar y defender el "pacto entre diferentes" que se necesita para garantizar la gobernabilidad.

Casado: "Somos el único partido que no aboga la reforma"

García Egea, Casado y Montoro, en los actos del aniversario de la Constitución. EFE

Por su parte, el líder del PP Pablo Casado ha recordado que su partido se opone frontalmente a un posible reforma de la Carta Magna.

"Un año más, nos comprometemos con la defensa de la Carta Magna, siendo el único partido que vuelve a comprometerse que no abogamos por su reforma. La Constitución es la solución a nuestros problemas, no el problema", ha indicado.

Vox: "Barcelona es el epicentro del golpe de Estado"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha acudido al acto de homenaje a la Constitución en el Congreso para asistir a una manifestación en Barcelona, ya que, según declaraciones de Espinosa de los Monteros, "es exactamente ahí donde se ubica el epicentro del golpe de Estado que pretende acabar con la unidad de España".

Por su parte, Espinosa de los Monteros ha apuntado que Vox "se reserva el derecho" de proponer modificaciones de la Constitución para "simplificar" el Estado de las autonomías y "recuperar algunas competencias" para la Administración central.

"A Vox le gusta la Constitución del 78, lo cual no quita que haya algunos aspectos que aspiramos a mejorar."

"A Vox le gusta la Constitución del 78, lo cual no quita que haya algunos aspectos que aspiramos a mejorar. La Constitución, como todo producto del ser humano, es mejorable", ha argumentado.

Iglesias, sobre la investidura: "Si tiene que ser en enero, que sea"

Iglesias (c), junto a las diputadas Noelia Vera (i) y Ione Belarra EFE

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este viernes que le gustaría que hubiera investidura "antes de Navidad o de fin de año" porque, ha dicho, la gente quiere tener un gobierno pronto, aunque ha añadido que lo importante es que haya un Ejecutivo: "Si tiene que ser en enero, que sea en enero".

"Las reuniones con Pedro Sánchez son frecuentes pero aquellas que no se convocan nunca son objeto de comentario por mi parte"

"Las reuniones con Pedro Sánchez son frecuentes pero aquellas que no se convocan nunca son objeto de comentario por mi parte", ha indicado al respecto Pablo Iglesias.

Sobre la abstención de ERC, necesaria para que prospere la investidura del socialista Pedro Sánchez, Iglesias ha pedido ser "responsables" y "apostar por el diálogo" en Cataluña.

"La Constitución no prohíbe no estar de acuerdo con ella", ha apostillado Iglesias, que ha indicado que le gustaría que hubiera una sesión de investidura a mediados o finales de diciembre.

Arrimadas pide una reunión con Sánchez

Arrimadas y Aguado, en su llegada al Congreso. EFE

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha revelado que este jueves volvió a intentar contactar con Pedro Sánchez, a través de su gabinete, para pedirle una reunión a tres (PSOE, PP y Cs) para promover un gobierno constitucionalista, como le propuso por carta este lunes, pero de momento "no hay ninguna novedad".

La dirigente naranja ha señalado que, igual que la generación anterior hizo posible la Transición, hoy los constitucionalistas deben tomar la iniciativa para evitar que "los que no están aquí, los que no tienen nada que celebrar, no tengan la llave del gobierno".

Por eso, ha insistido en que la propuesta "más sensata y necesaria" es la de un acuerdo a tres "no solo de investidura sino también de legislatura", que contaría con 221 escaños.

Batet defiende la política y la Carta Magna en un proyecto integrador



Sánchez saluda a las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Pilar Llop. EFE

Por su parte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha defendido el papel que debe desempeñar la política para "mantener un proyecto común de futuro" que "amplíe" su "capacidad integradora" y ha defendido la Constitución como único "marco" en el cual "actuar y ejercer nuestras funciones".

En su discurso, la presidenta del Congreso ha advertido de que "si las palabras" de la Constitución de 1978 "no encuentran un soporte en la vida social y política, si nos perdemos el respeto, si entre nosotros crece la desconfianza y traicionamos nuestra solidaridad, estamos dilapidando ese legado".

Ayuso: "Somos diferentes, pero tenemos más cosas en común"

La presidenta de la Comunidad de Madrid,Isabel Díaz Ayuso, saluda a las presidentas del Congreso y del Senado, Meritxell Battet y Pilar Llop. EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió este viernes que las comunidades autónomas “estamos para unir, somos un gran puzzle y tenemos que hacer país”, en vez de “gestionar sentimientos” y enfrentar a los ciudadanos entre sí.

Antes de que diese comienzo el acto de conmemoración de la Carta Magna en el Congreso de los Diputados, Ayuso denunció que en este momento “todo el mundo se pega con los demás” en la política, donde se transmite “una locura colectiva”, en vez de “tranquilidad”. En este sentido, reconoció que ella “es distinta” a Vox y “distinta” a Ciudadanos, partidos con los que el PP mantiene “muchas diferencias”, aunque resaltó que “lo que nos une es muchísimo más”.

Desde esta premisa, también defendió que los presidentes de las comunidades autónomas están para “unir” y formar parte de esta “gran familia” y el “gran puzzle” que es España. “Apelo a esa unidad de España”, añadió.