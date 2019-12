El PPCV pide a Puig que apoye la comisión en Les Corts para dar explicaciones tras la condena a un educador por abusos

La portavoz popular ha señalado en un comunicado que "cuatro días ha tardado Puig en hablar de la sentencia y ha sido para la autocomplacencia y decir que todo lo hacen todo bien". "Si Puig tiene tan claro que se han seguido todos los procedimientos, debe dar la orden a su grupo parlamentario en Les Corts para que apoye la comisión de investigación solicitada por el PP para evaluar y analizar la gestión de la política de menores en los centros de la Comunitat en los últimos años".

A su juicio, "nadie entendería una negativa si realmente está todo tan claro y si lo que más importa son las niñas y los niños de los centros de menores. Todo lo que se haga por ellos será poco", ha apostillado.

Para Bastidas, "aquí todos en el Botànic parecen estar encantados con la situación, sin hacer ninguna autocrítica, olvidándose de que los menores tutelados son personas en una situación de especial vulnerabilidad que tienen que tener todos los derechos y ser tratados con la mayor dignidad posible".

"Puig -ha agregado- asegura que velar por los menores debe ser la obsesión, pero lo cierto es que la única obsesión es no dar nunca explicaciones pese a lo que dice la sentencia sobre el educador poniendo en duda la actuación de la Generalitat", ha lamentado.

Y al respecto ha criticado que "Puig no da la cara ni por el tema de sus acciones y de los dudosos negocios de sus hermanos, ni la da Mónica Oltra. Sin embargo, la vicepresidenta del Consell no tuvo reparos en subir a la tribuna y dar detalles del centro de Segorbe. Este caso, por más que ella diga, requiere también de las explicaciones oportunas, con luz y taquígrafos. No se puede escudar en que se siguieron los procedimientos porque es obvio que hay una víctima, una menor que en el momento de los hechos tenía 13 años, un condenado y una sentencia que se refiere al papel de la Conselleria", ha recordado.

Bastidas ha recordado que "la preocupación por la política de menores es algo que el PP ha trasladado en numerosas ocasiones presentando hasta 46 iniciativas en los últimos años ante casos como el de Monteolivete, Segorbe, Buñol o Alicante".

Por último, ha mostrado su deseo de que "no suceda como en el Ayuntamiento de València, donde los socialistas han lanzado un salvavidas a Compromís para evitar que el alcalde Joan Ribó explique la relación de su familia con el caso de la EMT".